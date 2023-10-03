Находится на 13-м месте: ФК «Рубин» пожаловался в РФС на нарушения в матче с «Краснодаром»

ФК Казани «Рубин» пожаловался в РФС на нарушения в матче с «Краснодаром»

Футбольный клуб Казани «Рубин» по итогам матча с «Краснодаром» обратился в ЭСК РФС, сообщает sport-express.ru. Напомним, что игра в 10-м туре РПЛ завершилась со счетом 0:2 не в пользу казанцев.

Представители «Рубина» попросили рассмотреть гол нападающего Джона Кордобы на 24-й минуте на предмет возможного нарушения правил.

Отметим, что «Краснодар» набрал 24 очка и на данный момент команда возглавляет турнирную таблицу РПЛ. «Рубин» же находится на 13-м месте в таблице - у команды 9 очков.