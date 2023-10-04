На 100% не были готовы: Рахимов прокомментировал последнее поражение «Рубина»

Тренер «Рубина» Рахимов прокомментировал поражение от «Урала» в пятом туре Кубка России

В Екатеринбурге прошел очередной матч в рамках Кубка России, во время которого сразились «Рубин» и «Урал». В результате казанцы проиграли со счетом 0:2.

Главный тренер «Рубина» Рашид Рахимов заявил, что те, кто играл тогда, еще на 100% не были готовы. С его слов, если бы была возможность привезти других спортсменов, то команда так бы и поступила, но они еще не успели восстановиться.

Команда слишком плохо реагировала, считает Рахимов, было потеряно достаточно много простых вещей. Он также отметил, что во время матча можно было использовать пространство, но оно не использовалось, потому что «технический брак».