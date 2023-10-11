Спортивные новости Казани
· Полина Модестова

Часть карьеры провел в Северной Америке: «Нефтехимик» выменял форварда Дмитрия Соколова

ХК Нижнекамска «Нефтехимик» выменял форварда Дмитрия Соколова у «Авангарда»
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В результате обмена игроками между командами «Авангард» и «Нефтехимик», в первую из них перешел защитник Глеб Семенов, а в команду Нижнекамска - нападающий Дмитрий Соколов, о чем сообщила пресс-служба «Нефтехимика».

Дмитрий Соколов - воспитанник омского хоккея. Часть карьеры он провел в Северной Америке, выступая за команды разных лиг.

В КХЛ в активе Соколова 57 матчей и 20 набранных очков. В этом сезоне спортсмен играл в ВХЛ за «Омские Крылья» и отметился в 13 играх 10 баллами за результативность.

Семенов же в КХЛ всю карьеру провел в «Нефтехимике». В лиге на его счету 95 матчей и 8 набранных очков. В этом сезоне он провел лишь одну встречу.

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