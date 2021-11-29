Матч Рубин - Динамо в эмоциях Слуцкого: казанцы в огненной перестрелке проиграли одному из лидеров

Казанский «Рубин» в 16-м туре Российской Премьер-Лиги на своем поле уступил московскому «Динамо» со счетом 2:3. Для обеих команд эта встреча открывала программу второго круга. По результатам первой половины чемпионата казанцы шли лишь восьмыми, а бело-голубые вторыми после лидирующего «Зенита». Так что неудивительно, что к этой игре в ранге фаворита подходили именно гости.

Из-за травм «Рубину» не смогли помочь Илья Самошников и Джордже Деспотович, а из-за дисквалификации и Оливер Абильдгор. Поэтому главному тренеру казанцев Леониду Слуцкому пришлось в очередной раз ломать голову с выбором стартового состава. На фланг обороны было решено отправить универсального солдата Михаила Костюкова, а Хван Ин Бом фактически в одиночку отвечал за разрушение и конструктив в центре поля.

Адекватно противостоять тройке центральных полузащитников «Динамо» корейцу было физически невозможно, и именно за счет давления через центр гости начали создавать моменты уже в самом начале встречи. Конвертировать моменты в голы у динамовцев не получилось, но ошибка защитника «Рубина» Георгия Зотова в этом деле гостям помогла. Именно после его потери мяча в центре поля Денис Макаров забил гол в ворота своей бывшей команды и открыл счет в матче. Слуцкий был крайне раздосадован.

Однако, уже спустя 12 минут Солтмурад Бакаев с передачи Хвичи Кварацхелии забил свой второй мяч в этом сезоне. Счет стал 1:1, до конца первого тайма он не изменился.

Вторую половину игры казанцы начали очень резво. Вездесущий Хвича прорвался по флангу, навесил на все того же Бакаева, который скинул на Сеада Хакшабановича, а черногорец пробил в дальний угол и угодил лишь в штангу. На добивании первым был Александр Зуев, в ноги которого влетел защитник «Динамо». Арбитр указал на точку. Оба тренера возмущались как могли - Слуцкий опасной игрой соперника, а Сандро Шварц решением арбитра. К мячу подошел лучший бомбардир «Рубина» в этом сезоне Андерс Дрейер и вывел свою команду вперед.

С этого момента инициатива полностью перешла к динамовцам и на авансцену вышел главный тренер московского коллектива. Что примечательно, колоссальное количество моментов гости создавали у ворот Юрия Дюпина именно после розыгрыша стандартных положений. Одно из них закончилось рукой в штрафной «Рубина». Со знаком «минус» вновь отличился Зотов. К одиннадцатиметровой отметке подошел Никола Моро и отправил мяч в сторону от ворот, не попав даже в створ. Шварц наверняка пожалел о том, что минутами ранее снял с игры штатного пенальтиста Даниила Фомина.

Не прошло и минуты, как в результате очередного навеса «Динамо» все-таки забило со второго этажа. Отличился Фабиан Бальбуэна. А за 5 минут до конца гости все-таки дожали и вышли вперед усилиями Себастиана Шиманьски. 3:2 - больше команды не забивали.

После этой победы «Динамо» продолжило погоню за лидирующим «Зенитом», а «Рубин» опустился на 9 место в турнирной таблице. До зимнего перерыва у команды Слуцкого осталось всего две игры, и обе пройдут в гостях. Соперники - «Нижний Новгород» и самарские «Крылья Советов».



Чемпионат России. 16-й тур

"Рубин" (Казань) – "Динамо" (Москва) – 2:3 (1:1)