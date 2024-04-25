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В автобусах №36 и 62 в Казани появились камеры, выявляющие нарушителей ПДД

В автобусах №36 и 62 в Казани появились камеры, выявляющие нарушителей ПДД

Катя Царева

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В Казани в автобусах № 36 и 62 появятся камеры для определения водителей, которые мешают движению общественного транспорта. Об этом рассказали в комитете по транспорту.

Систему оборудуют на 8 автобусах. Камеры станут фиксировать тех, кто бросает свои авто на остановках и паркует свой транспорт под знаками «Остановка запрещена». Для этого работники комитета провели обследование улиц по дороге следования общественного транспорта.

Ранее мы писали о том, что на выпускные для школьников власти Казани потратят 13 000 000 рублей.

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