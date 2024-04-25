На выпускные для школьников власти Казани потратят 13 000 000 рублей

На организацию и проведение выпускных для школьников власти Казани потратят 13 млн рублей, следует из данных тендера, размещенного на сайте госзакупок.

На организацию общегородского выпускного выделено 13 млн рублей. Правда, не все эти деньги потратят непосредственно на школьников. Часть суммы будет отдана на организацию банкета директоров школ. В меню у руководителей будет жульен, уха царская. картофель, салаты, рулеты и нарезки.

Местные власти планируют устроить незабываемый праздник для молодежи с диджеем, двумя артистами федерального уровня, у которых есть в арсенале минимум два хита с радиоротацией.

Кроме того, деньги будут выделены на цветы, дипломы и бейджи для бывших учеников. Исполнитель должен будет потратиться на видеосъемку события.