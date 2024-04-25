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3 молодых людей избили мужчину на улице Фучика в Казани

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Сотрудники полиции Казани устанавливают обстоятельства инцидента в Приволжском районе. По предварительным данным, на ул. Фучмика дети избили мужчину.

Правоохранители взяли во внимание видео из социальных соцсетей. На кадрах можно увидеть, как во дворе дома на улице Юлиуса Фучика 3 подростков бьют мужчину. Об этом рассказали в пресс-службе УМВД РФ по Казани.

В настоящее время сотрудники полиции работают над выяснением личностей участников ссоры и устанавливают все обстоятельства случившегося, пишет Татарстан 24.

Ранее мы писали о том, что в Казани сотрудника полиции ранили в живот в ходе драки.

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