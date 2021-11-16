В Казани со следующего года должен появиться новый профессиональный футбольный клуб. Об этом сообщает "Бизнес-Online".

Как сообщается, этим клубом должен стать "Нэфис". Так, казанский коллектив, который существует всего меньше года уже успел с огромным запасом выиграть чемпионат республики, а теперь в руководстве всерьез задумались о том, чтобы с нового сезона начать проходить лицензирование как профессиональный клуб и заявиться в ФНЛ-2 (ранее ПФЛ).

Кроме того, отмечается, что все инфраструктурные вопросы уже решены и в данный момент клуб находится в поиске нового главного тренера. По сообщениям все того же Бизнес-Online, в "Нэфисе" на целый ряд татарстанских футболистов, выступающих в клубах ФНЛ.