Шаронов о поражении сборной России в Хорватии: Не знаю, что бы все сказали, не случись этот гол

Экс-главный тренер казанского "Рубина" Роман Шаронов дал интервью редакции Prokazan, в котором оценил гостевую встречу сборной России против команды Хорватии (0:1), подвел итоги группового этапа, а также высказался по поводу игры национальной команды под руководством Валерия Карпина.

- Как вам игра сборной России в матче против Хорватии?

- Из того, что я увидел, вполне могу предположить какой у команды был план на игру. Если говорить о первом и втором тайме, то стратегии в них были разные, исходя из выбранной тактики и игроков для конкретной тактики.

- После игры Карпин сказал, что поражение абсолютно заслуженное. Согласны?

- В футболе можно по-разному все трактовать, заслуженно-незаслуженно, в футболе решает эпизод. Не знаю, что бы все сказали, не случись этот гол. Если же говорить об игре в целом, то хорваты владели преимуществом на протяжении всего матча, хотя в первом тайме Россия старалась прессинговать. Да, хорваты не создали так много моментов, но создали давление, которое в конце концов и вылилось в гол. Так что если брать матч в целом, то преимущество было у хорватов. Но опять-таки футбол такая штука, что все могло бы быть и по-другому.



Фото: rfs.ru

- Игорь Дивеев в послематчевом интервью сказал, что сборная хотела контролировать мяч, но в первые же минуты план провалился. Сказался класс хорватов?

- Смотря, что они имели ввиду под словом «контроль», так что мне тяжело говорить. Понятно, что хорваты больше владели мячом, а мы нет. Но если уж говорить о «классе» хорватов, то давайте возьмем первую игру на Лужниках. Там было немало моментов, когда наша команда хорошо выходила из обороны, сегодня этого не было. Это показательный момент.

- Мы говорим о том, что у хорватов было огромное владение под 70%. Но фактически все свои голевые моменты они создали после кроссов. Отклики погодных условий или так играть вынуждала Россия?

- Ну это как посмотреть. Хорваты пытались играть и низом: иногда доставляли мяч вертикально, иногда через короткие-средние передачи. Что касается кроссов, наверное, игра трактовала таким образом, что преимущество хорватов было на флангах, поэтому приходилось играть так. Но это отнюдь не значит, что они хотели только навешивать. Мне понравилось, как они продвигали мяч. Использовались разные способы, разные структуры: тот же Модрич опускался вниз между крайним и центральным защитником, это же делал и Брозович. Также и нельзя сказать, что это заслуга нашей обороны, в первом тайме наши прессинговали и хорватам было тяжелее выходить, а во втором тайме мы эту территорию отдали.



Фото: rfs.ru

- Что касается прессинга. Не считаете, что Карпин не угадал со Смоловым? Возможно тот же Заболотный был бы полезнее в прессинге.

- Игра не строится от одного только прессинга. Нужно думать еще и о том, что команда будет после этого прессинга делать. Не могу ничего сказать по выбору Смолова, для этого нужно быть внутри команды. Тренерский штаб выбирал состав и сочетание игроков, поэтому мы увидели, что увидели.

- За 6 матчей при Карпине сборная пропустила всего 2 гола. Фарт или настолько надежную оборону Карпин смог выстроить в сборной?

- Нужно смотреть, как команда выстраивала игру в обороне - там были свои плюсы и свои минусы. И скорее оборону нужно оценивать не только по голам, но и по количеству моментов, которые создавали противники. Всегда хочется, чтобы моментов было меньше, но в игре бывает так, что один момент решает эпизод. Так что это очень широкий вопрос. Полноценно качество игры и обороны может оценить только главный тренер.



Фото: rfs.ru

- Не говоря уже о сегодняшнем матче. Как вам игра сборной при Карпине?

- Естественно у любого тренера есть своя стилистика игры, свое понимание по игрокам, которых он использует. Конечно, игра при Карпине изменилась, а в какую сторону это уже вопрос. Например, я видел очень хорошие позиционные атаки в первом матче с Кипром, но больше такого я не увидел. Это может говорить о том, что команда сама хочет так играть, а может то, что соперник так позволяет. Поэтому комплексную оценку давать пока не решусь.

- Если говорить об итоговом результате. Стыки - хороший результат?

- Хороший результат - это конечный результат, когда мы попадем на Чемпионат Мира. Сейчас об этом говорить рано. А то как мы туда попадем, это другой вопрос, и это не столь важно.

- Может ли что-то глобального измениться в сборной за 5 месяцев до стыковых матчей?

- Понятно, что тренерский штаб сейчас не будет тренировать команду, но все же он знает, что делать: анализировать матчи, смотреть на состояние игроков. Уверен, в сборной с умом используют предоставленное время.