Казанский УНИКС сегодня проведет очередной матч в рамках 9-го тура баскетбольной Евролиги. Так, подопечные Велимира Перасовича поедут в гости в Грецию, где сыграют с "Панатинаикосом".

Дела у казанского коллектива постепенно налаживаются - четыре победы в пяти последних матчах. Причем обыграны были такие гранды, как "Баскония", "Реал Мадрид" и ЦСКА. В четверг соперник будет не столь серьезным, однако, преимущество родных трибун никто не отменял.

УНИКС с 3 победами в 8 матчах продолжает борьбу за попадание в топ-8. У "Панатинаикоса" на одну победу меньше. Игра состоится в 22:00 по московскому времени.