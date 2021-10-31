Будущая Загитова: Казанская фигуристка Камила Валиева выиграла этап Кубка Мира с мировыми рекордами

Камила Валиева выиграла этап Гран-при Skate Canada, установив попутно сразу несколько мировых рекордов.

Так, 15-летняя спортсменка из Казани обновила мировые рекорды: по сумме за обе программы, по сумме за женскую произвольную программу (180,89) и за технику в произвольной программе (106,15 балла). Итоговый балл - 265,08 и золото на этапе Кубка Мира в Канаде. Второе место заняла Елизавета Туктамышева, получившая 232,88 балла, а замкнула тройку лидеров Алена Косторная (214,54).

Прямо сейчас Валиева находится в невероятной форме и постепенно подходит к Олимпиаде в Пекине в роли главной фаворитки соревнований.