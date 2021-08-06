Казанский "Рубин" с ничьи начал свой еврокубковый путь сезона 2021/22. Напомним, что жребий определил соперником казанского клуба в 3-м квалификационном раунде именно польский "Ракув".

Первая игра двухматчевого противостояния сложилась для обеих клубов не очень удачно - встреча закончилась со счетом 0:0. Ответный матч состоится через неделю 12 августа в Казани.

Его победитель попадет в 4 раунд, где сыграет с победителем пары "Гент" (Бельгия) - РФШ (Латвия) и сразится за попадание в групповой этап Лиги Конференций.

Напомним, что в течение следующей недели в Казани пройдет сразу три футбольных матча: 8 августа против грозненского "Ахмата", 12 августа против польского "Ракува" и 15 августа против самарских "Крыльев Советов".