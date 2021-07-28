"Ак Барс" подписал контракт с Даниилом Тарасовым. Об этом сообщает пресс-служба казанского клуба.

Как сообщается, в обмен на хоккеиста "Ак Барс" предоставил московскому "Динамо" денежную компенсацию. С нападающим подписан двухлетний контракт.

Тарасов является воспитанником "Динамо", провел за команду в общей сложности более 300 матчей и набрал 137 (77+60) очков. В прошедшем сезоне нападающий отыграл 56 игр и записал на свой счет 35 (19+16) очков.

По неподтвержденной информации Даниил Тарасов будет зарабатывать в "Ак Барсе" 40 миллионов рублей в год.