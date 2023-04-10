Огласили, в каком случае в мессенджере WhatsApp переписка с другими людьми будет удалена с 10 апреля

Популярный среди российских пользователей мессенджер WhatsApp готовит новое правило. Приложение планирует ввести изменения, по которому чаты в определенном случае будут удаляться навсегда. Нововведения заработают уже с ближайшим обновлением, передает PRIMPRESS.

Изменение популярного мессенджера коснется параметров безопасности и конфиденциальности пользователей. Так, часть информации для владельцев аккаунтов исчезнет навсегда. Однако руководство мессенджера уверяет, что такие перемены пойдут на пользу всем, кто зарегистрирован в WhatsApp. В скором времени в приложении начнутся блокировки определенных чатов. Получить доступ в такие переписки можно будет только после того, как будет введен специальный пароль или же применен отпечаток пальцев. А формат входа в чат будет устанавливать сам пользователь.

При этом если платформа заметит, что кто-то пытается зайти в такой чат, но не может правильно ввести пароль, и это может быть даже сам владелец аккаунта, который забыл цифры, приложение сразу же предложит удалить всю историю переписки. А фотографии, аудисообщения и видеофайлы в подобных чатах вообще по умолчанию не будут сохраняться. То есть после того, как кто-то отправит туда медиафайл, он исчезнет с телефона навсегда.

Разработчики отмечают, что новое правило вводится для повышения безопасности пользователей. Ведь если кто-то завладеет телефоном или аккаунтом человека, он не сможет прочитать переписку в обозначенных чатах. А заработать такое нововведение должно уже с ближайшим обновлением мессенджера, которое может выйти уже на днях, то есть после 10 апреля.