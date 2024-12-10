Проект ремонта Чеховского рынка прошел экспертизу
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Проект по ремонту Чеховского рынка в региональной столице РТ прошел экспертизу. Разрешение появилось в «Едином госреестре заключений».
Застройщик - компания «Чехов-Групп».
Проект в феврале 2024 года был одобрен комиссией при Раисе Татарстана под контролем Минниханова. Планируется, что у рынка будет современный двор, а на площадке, где раньше располагались случайные уличные точки.
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