Проект ремонта Чеховского рынка прошел экспертизу

Проект по ремонту Чеховского рынка в региональной столице РТ прошел экспертизу. Разрешение появилось в «Едином госреестре заключений».

Застройщик - компания «Чехов-Групп».

Проект в феврале 2024 года был одобрен комиссией при Раисе Татарстана под контролем Минниханова. Планируется, что у рынка будет современный двор, а на площадке, где раньше располагались случайные уличные точки.

Ранее мы писали о том, что в Республике Татарстан учительница силой заставила одну школьницу смыть стрелки с глаз. Стало известно, что видеоролик сняла бывшая ученица учебного заведения.

Прокуратура города Бугульма начала проверку после появления видеоматериала. В ходе проверки будут оценены действия педагога и, возможно, руководства учебного заведения. Выяснилось, что на преподавателя уже жаловались родители.