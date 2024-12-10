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Проект ремонта Чеховского рынка прошел экспертизу

Застройщик - компания «Чехов-Групп»

pixabay.com

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Проект по ремонту Чеховского рынка в региональной столице РТ прошел экспертизу. Разрешение появилось в «Едином госреестре заключений».

Застройщик - компания «Чехов-Групп».

Проект в феврале 2024 года был одобрен комиссией при Раисе Татарстана под контролем Минниханова. Планируется, что у рынка будет современный двор, а на площадке, где раньше располагались случайные уличные точки.

Ранее мы писали о том, что в Республике Татарстан учительница силой заставила одну школьницу смыть стрелки с глаз. Стало известно, что видеоролик сняла бывшая ученица учебного заведения.

Прокуратура города Бугульма начала проверку после появления видеоматериала. В ходе проверки будут оценены действия педагога и, возможно, руководства учебного заведения. Выяснилось, что на преподавателя уже жаловались родители.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеть тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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