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Мэр Казани посетил лицей-интернат №2

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Глава Казани Ильсур Метшин посетил лицей-интернат №2, где встретился с Гимраном Абдуллиным, который дважды становился победителем международных олимпиад по информатике. Об этом сообщила пресс-служба администрации города.

Абдуллин провёл ознакомительную прогулку по зданию общежития. Он обратил внимание на то, что жилой корпус, расположенный по адресу улица Бакалейная, был построен в 1973 году. Корпус рассчитан на 80 человек, но в нём проживают около 180 студентов, которые делят комнаты на 8–12 человек.

Участник олимпиады поделился информацией о том, как проходит день лицеистов, как они проводят свободное время, как учатся, как взаимодействуют с воспитателями и готовятся к олимпиадам.

В общежитии есть столовая на 40 мест, но нет компьютерного класса, актового зала и спортзала. Из-за этого возникают трудности с организацией полноценного учебного процесса.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеть тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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