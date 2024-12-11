В Казани оплата за посещение Голубых озер составит 100 рублей

В Казани установлена плата за посещение особо охраняемой природной территории «Голубые озёра» в размере 100 рублей. Соответствующее постановление было подписано премьер-министром Татарстана Алексеем Песошиным.

Государственное бюджетное учреждение «Центр внедрения инновационных технологий в области сохранения животного мира» будет взимать плату за посещение территории. Однако некоторые категории граждан смогут попасть на территорию бесплатно:

местные жители,

должностные и юридические лица,

индивидуальные предприниматели, которые работают на этой территории,

владельцы, арендаторы и пользователи земельных и лесных участков.

На данной территории будет реализована концепция развития в рамках туристско-рекреационного кластера «Зеркала Татарстана» и Стратегии развития Казанки. Это направлено на распределение туристических потоков в заказнике и снижение антропогенной нагрузки.

На Голубых озерах установлены временные ограничения. С мая по август посещение запрещено в ночное время с 22:00 до 5:00, а с сентября по апрель территория закрыта для посетителей с 18:00 до 8:00.