В Казани оплата за посещение Голубых озер составит 100 рублей
yandex.ru/maps
В Казани установлена плата за посещение особо охраняемой природной территории «Голубые озёра» в размере 100 рублей. Соответствующее постановление было подписано премьер-министром Татарстана Алексеем Песошиным.
Государственное бюджетное учреждение «Центр внедрения инновационных технологий в области сохранения животного мира» будет взимать плату за посещение территории. Однако некоторые категории граждан смогут попасть на территорию бесплатно:
- местные жители,
- должностные и юридические лица,
- индивидуальные предприниматели, которые работают на этой территории,
- владельцы, арендаторы и пользователи земельных и лесных участков.
На данной территории будет реализована концепция развития в рамках туристско-рекреационного кластера «Зеркала Татарстана» и Стратегии развития Казанки. Это направлено на распределение туристических потоков в заказнике и снижение антропогенной нагрузки.
На Голубых озерах установлены временные ограничения. С мая по август посещение запрещено в ночное время с 22:00 до 5:00, а с сентября по апрель территория закрыта для посетителей с 18:00 до 8:00.
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