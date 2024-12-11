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В Татарстане предложили выплачивать пособия совершеннолетним детям погибших бойцов СВО

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Государственный совет Республики Татарстан представил проект закона, который предлагает ввести единовременное пособие для совершеннолетних детей погибших участников специальной военной операции (СВО). Об этом сообщается на сайте системы обеспечения законодательной деятельности.

В пояснительной записке к законопроекту отмечается, что в настоящее время дети погибших военнослужащих не имеют права на такую выплату. Авторы инициативы ссылаются на указ президента России Владимира Путина «О дополнительных социальных гарантиях отдельным категориям лиц», который предусматривает выплату пособия в размере 5 миллионов рублей только совершеннолетним детям погибших, если в семье нет других указанных получателей.

Депутаты Госсовета предлагают изменить это правило, чтобы в случае отсутствия других членов семьи погибшего военнослужащего, пособие могли получать именно его совершеннолетние дети.

Эти изменения не приведут к дополнительным расходам для федерального бюджета, так как выплаты будут осуществляться только в том случае, если у погибшего нет других близких.

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