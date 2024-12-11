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За сутки с улиц Казани вывезли 5,5 тысячи тонн снега

С улиц Казани за последние 24 часа было убрано ...

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С улиц Казани за последние 24 часа было убрано 5500 тонн снега и использовано 550 тонн реагентов для борьбы с гололёдом. Об этом сообщает городская администрация.

По данным комитета по благоустройству городской среды, сегодня на уборку улиц отправятся 555 сотрудников дорожных служб и 319 единиц техники. В работах по уборке дорог было задействовано 302 единицы специализированного оборудования.

Активные работы по уборке снега начались 9 декабря, после того как от Гидрометцентра Татарстан поступило предупреждение о возможных осадках ночью. За сутки вывезено 340 тонн снега на снегоплавильные пункты и места временного хранения.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеть тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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