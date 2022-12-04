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Дети мобилизованных в Татарстане получат по 100 тысяч рублей

Дети мобилизованных в Татарстане получат по 100 тысяч рублей

Фото: detfond.org

В Набережных Челнах принято решение о выплате единоразовой выплаты в размере 100 тысяч рублей на рожденных детей. Так решил мэр Наиль Магдеев.

"Мной принято решение: каждой маме, супруг которого мобилизован, вручается материальная помощь в сумме 100 тысяч рублей. Это средства города", — сообщил чиновник.

Всего, по информации городских властей, в Челнах насчитывается 20 беременных женщин, чьих мужей мобилизовали.

Всего же в Челнах на сегодняшний день оказывается четыре вида поддержки семей мобилизованных. Детям положено бесплатное посещение детских садов, двухразовое питание в школе и обучение в муниципальных кружках и секция. А еще им ежедневно выделяют деньги на транспорт.

Напомним, примерно такие же меры поддержки семей мобилизованных действуют и в Казани. Правда, в столице Татарстана ни о каких 100 тысячах рублей по случаю рождения детей пока речи не идет.

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