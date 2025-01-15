«Зимы больше не будет, весна уже на пороге»: синоптик Роман Вильфанд рассказал, какими будут январь и февраль
PROKAZAN
Январь и февраль 2025 года в России характеризуются аномально тёплой и нестабильной погодой.
По данным Гидрометцентра, среднемесячные температуры в Центральной России превышают климатическую норму на 2–3 C, что обусловлено влиянием атлантических циклонов, приносящих тёплые воздушные массы из южных акваторий Атлантики.
Последствия аномальной зимы:
- Дорожная обстановка: частые оттепели и последующие заморозки приводят к образованию гололёда, повышая риск дорожно-транспортных происшествий. Водителям рекомендуется соблюдать повышенную осторожность и своевременно менять резину на зимнюю.
- Коммунальные службы: нестабильный снежный покров и резкие перепады температур усложняют работу коммунальных служб, особенно в крупных городах, таких как Москва и Санкт-Петербург. Необходимо оперативно реагировать на изменения погодных условий для предотвращения аварийных ситуаций.
- Сельское хозяйство: на юге России наблюдается дефицит осадков, что может негативно сказаться на озимых культурах и будущем урожае. Аграриям рекомендуется учитывать эти условия при планировании посевных работ.
- Зимние виды спорта: горнолыжные курорты и катки сталкиваются с проблемой отсутствия устойчивого снежного покрова, что требует использования искусственного снега для поддержания работы объектов.
Рекомендации для населения:
- Автомобилистам: соблюдайте осторожность на дорогах, учитывая возможное образование гололёда и ухудшение видимости из-за туманов.
- Жителям многоквартирных домов: проверяйте состояние кровли и водостоков, чтобы избежать протечек и повреждений из-за таяния снега.
- Любителям зимних видов спорта: перед посещением горнолыжных курортов и катков уточняйте информацию о состоянии трасс и наличии снега.
По словам Романа Вильфанда, такая аномально тёплая зима является подтверждением глобальных климатических изменений, которые становятся новой реальностью для России. Жителям рекомендуется адаптироваться к изменяющимся условиям и учитывать их в повседневной жизни.
Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец