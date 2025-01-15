«Зимы больше не будет, весна уже на пороге»: синоптик Роман Вильфанд рассказал, какими будут январь и февраль

Январь и февраль 2025 года в России характеризуются аномально тёплой и нестабильной погодой.

По данным Гидрометцентра, среднемесячные температуры в Центральной России превышают климатическую норму на 2–3 C, что обусловлено влиянием атлантических циклонов, приносящих тёплые воздушные массы из южных акваторий Атлантики.

Последствия аномальной зимы:

Дорожная обстановка: частые оттепели и последующие заморозки приводят к образованию гололёда, повышая риск дорожно-транспортных происшествий. Водителям рекомендуется соблюдать повышенную осторожность и своевременно менять резину на зимнюю.

Коммунальные службы: нестабильный снежный покров и резкие перепады температур усложняют работу коммунальных служб, особенно в крупных городах, таких как Москва и Санкт-Петербург. Необходимо оперативно реагировать на изменения погодных условий для предотвращения аварийных ситуаций.

Сельское хозяйство: на юге России наблюдается дефицит осадков, что может негативно сказаться на озимых культурах и будущем урожае. Аграриям рекомендуется учитывать эти условия при планировании посевных работ.

Зимние виды спорта: горнолыжные курорты и катки сталкиваются с проблемой отсутствия устойчивого снежного покрова, что требует использования искусственного снега для поддержания работы объектов.

Рекомендации для населения:

Автомобилистам: соблюдайте осторожность на дорогах, учитывая возможное образование гололёда и ухудшение видимости из-за туманов.

Жителям многоквартирных домов: проверяйте состояние кровли и водостоков, чтобы избежать протечек и повреждений из-за таяния снега.

Любителям зимних видов спорта: перед посещением горнолыжных курортов и катков уточняйте информацию о состоянии трасс и наличии снега.

По словам Романа Вильфанда, такая аномально тёплая зима является подтверждением глобальных климатических изменений, которые становятся новой реальностью для России. Жителям рекомендуется адаптироваться к изменяющимся условиям и учитывать их в повседневной жизни.

