Новости России
· 16+ · Ульяна Сенько

«Зимы больше не будет, весна уже на пороге»: синоптик Роман Вильфанд рассказал, какими будут январь и февраль

Январь и февраль 2025 года в России характеризу...

PROKAZAN

Подписаться в Telegram

Январь и февраль 2025 года в России характеризуются аномально тёплой и нестабильной погодой.

По данным Гидрометцентра, среднемесячные температуры в Центральной России превышают климатическую норму на 2–3 C, что обусловлено влиянием атлантических циклонов, приносящих тёплые воздушные массы из южных акваторий Атлантики.

Последствия аномальной зимы:

  • Дорожная обстановка: частые оттепели и последующие заморозки приводят к образованию гололёда, повышая риск дорожно-транспортных происшествий. Водителям рекомендуется соблюдать повышенную осторожность и своевременно менять резину на зимнюю.
  • Коммунальные службы: нестабильный снежный покров и резкие перепады температур усложняют работу коммунальных служб, особенно в крупных городах, таких как Москва и Санкт-Петербург. Необходимо оперативно реагировать на изменения погодных условий для предотвращения аварийных ситуаций.
  • Сельское хозяйство: на юге России наблюдается дефицит осадков, что может негативно сказаться на озимых культурах и будущем урожае. Аграриям рекомендуется учитывать эти условия при планировании посевных работ.
  • Зимние виды спорта: горнолыжные курорты и катки сталкиваются с проблемой отсутствия устойчивого снежного покрова, что требует использования искусственного снега для поддержания работы объектов.

Рекомендации для населения:

  • Автомобилистам: соблюдайте осторожность на дорогах, учитывая возможное образование гололёда и ухудшение видимости из-за туманов.
  • Жителям многоквартирных домов: проверяйте состояние кровли и водостоков, чтобы избежать протечек и повреждений из-за таяния снега.
  • Любителям зимних видов спорта: перед посещением горнолыжных курортов и катков уточняйте информацию о состоянии трасс и наличии снега.

По словам Романа Вильфанда, такая аномально тёплая зима является подтверждением глобальных климатических изменений, которые становятся новой реальностью для России. Жителям рекомендуется адаптироваться к изменяющимся условиям и учитывать их в повседневной жизни.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

Следующая новость ↓

Популярное

Лонгриды

день назад

Атлантический циклон накрыл Татарстан: что ждать от погоды

Новости России

день назад

Испытательные лаборатории нефти и нефтепродуктов АО «Транснефть – Прикамье» выполнили почти 100 тыс. исследований за 2024 год

дезинфекция тараканов в квартире в москве госучреждения

Лонгриды

20 часов назад

Будет гореть несколько дней: БПЛА атаковали Казань

Гид по скидкам Казани

3 дня назад

Куда переехать в 2025 году? Лучшие предложения от застройщиков Казани

каретная стяжка цена в Москве

Новости Казани

9 часов назад

Давший показания на экс-ректора КФУ Еременко сообщил, что его обманули

Новости Казани

день назад

В Казани 14 января произошло нападение на промышленное предприятие

Новости Казани

день назад

ВСУ атаковали "Оргсинтез" в Казани дальнобойным БПЛА типа "Лютый"

Новости Татарстана

день назад

В Татарстане 14 января объявлена угроза атаки БПЛА

Новости Татарстана

день назад

SHOT: 2 украинских БПЛА сбили в небе над Альметьевском в Татарстане
Новости Казани
3 часа назад

17 января в парке «Черное озеро» пройдет ледовое шоу

Ледовое шоу стартует в 17:00

Новости Казани

час назад

Что стало причиной «взрывов» в Казани 15 января

Новости России

час назад

Подписка СберПрайм – отличная экономия

Новости Казани

2 часа назад

Елена Вяльба поговорила с Кулешовой в Казани, ее переселили моментально

Новости Татарстана

2 часа назад

Клиентки обвинили психолога из Татарстана в домогательствах и изнасилованиях
В Казани в ДТП пострадала 13-летняя школьница
Новости Казани
5 часов назад

В Казани в ДТП пострадала 13-летняя школьница

Новости Татарстана

3 часа назад

Над Альметьевском 15 января был замечен беспилотник

Новости Казани

5 часов назад

Вяльбе ответила на жалобу лыжницы Кулешовой в Казани

Новости Казани

5 часов назад

SuperJob назвал 3 самые высокооплачиваемые профессии января в Казани
В Татарстане новогодний интернет-трафик вырос н...
Важное в РТ
5 дней назад

В Татарстане новогодний интернет-трафик вырос на 10%