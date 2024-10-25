Жесть: стало известно, что заберут в казну у замминистра обороны Тимура Иванова

Генеральная прокуратура России приступила к оформлению документации для изъятия имущества, принадлежащего бывшему замглавы Министерства обороны Тимуру Иванову, который сейчас проходит по нескольким делам о коррупции.

Под прицелом правоохранителей оказались элитные объекты недвижимости и значительные денежные средства, которые, по данным следствия, могли быть приобретены на средства, полученные в результате неправомерных сделок.

По данным «Коммерсанта», одним из ключевых активов Иванова является исторический трехэтажный особняк в центре столицы, расположенный на улице Чистый переулок. Здание, известное как усадьба княгини Софьи Волконской, представляет собой объект культурного наследия. Кроме того, Иванов также владеет крупным имением на берегу Волги в Тверской области, зарегистрированным на компанию, подконтрольную его деловому партнеру Сергею Бородину. Площадь этой загородной резиденции составляет более 2500 квадратных метров.

Как полагает следствие, Иванов с 2012 года использовал компании, аффилированные с ним, для оформления дорогостоящей недвижимости и иных активов, включая автопарк и средства на счетах, на себя и близких лиц. В ходе расследования установлено, что Иванов получал взятки за заключение выгодных госконтрактов с подрядчиками, которые в качестве благодарности выполняли строительные работы для его объектов. Следователи предполагают, что общий объем полученных Ивановым «подарков» и услуг превышает 1 миллиард рублей.

Другая часть расследования связана с предполагаемой растратой около 4 миллиардов рублей, выделенных на закупку паромов для обеспечения сообщения с Крымом. В этом деле упоминается еще один предполагаемый соучастник — бывший гендиректор компании «Оборонлогистика» Антон Филатов, которого также подозревают в коррупционных махинациях.

Адвокат Александр Забейда, партнер юридической компании «Забейда и партнеры», комментирует правовые аспекты конфискации имущества. По его словам, возможность изъятия возникает, когда чиновник или близкие ему лица не могут подтвердить законное происхождение средств, на которые было приобретено имущество. В таких случаях государство вправе потребовать передачу этих активов в свою собственность, вне зависимости от исхода уголовного дела. «Если чиновник или его окружение не докажут законность происхождения активов, государство может конфисковать их, и в будущем вернуть их будет практически невозможно», — отметил он.

На сегодняшний день суд отказал в апелляции адвокатов Иванова, тем самым продлив его арест до конца года.