Жесть: стало известно, что заберут у экс-замминистра обороны Тимура Иванова

Генеральная прокуратура Российской Федерации начала процесс конфискации имущества экс-замминистра обороны Тимура Иванова, обвиняемого в крупной растрате и получении взяток.

Среди имущества, которое может быть передано государству, — старинный особняк в центре столицы, роскошное имение на берегу Волги, парк дорогих автомобилей и замороженные на счетах десятки миллионов рублей.

Роскошные владения и арестованные активы

Тимур Иванов, замминистра обороны с 2012 года, владел через компанию «Дворянское гнездо» историческим трехэтажным особняком в Чистом переулке, недалеко от станции метро «Кропоткинская». Этот дом XIX века, являющийся памятником архитектуры, был арестован в рамках следственных действий. Однако объявления о продаже или аренде этого особняка за почти 1,5 миллиарда рублей все еще встречаются на сайтах агентств недвижимости.

Имение Иванова, расположенное на Волге в Тверской области, также попало под арест. Это роскошный дом площадью более 2,5 тысяч квадратных метров с баней в 400 квадратов, зарегистрированный на ООО «Волжский берег», которое связано с еще одним фигурантом уголовного дела Сергеем Бородиным. Вдобавок к этому, на банковских счетах Иванова и аффилированных с ним лиц заморожены десятки миллионов рублей, а его автопарк, состоящий из иномарок, также арестован.

Многомиллиардные взятки и продолжающееся расследование

Следствие утверждает, что за предоставление выгодных госконтрактов компании, связанные с Ивановым, безвозмездно строили и реставрировали его дворцы. Общая сумма полученных взяток в виде строительных работ, по данным правоохранительных органов, превышает 1 миллиард рублей. В то же время, расследование этого дела еще продолжается, и следственные действия могут выявить новые факты.

Кроме того, завершилось расследование другого уголовного дела о растрате более 4 миллиардов рублей, выделенных в том числе на закупку паромов для сообщения с Крымом. В этом деле фигурирует бывший гендиректор ООО «Оборонлогистика» Антон Филатов, который проходит по одному делу с Ивановым. Оба фигуранта отрицают свою вину.

Будущее конфискации и перспективы уголовного дела

Партнер адвокатского бюро Александр Забейда поясняет, что процесс конфискации имущества не всегда напрямую связан с уголовным делом. Закон, регулирующий контроль за соответствием доходов и расходов чиновников, действует с 2012 года. Если чиновник не может объяснить источник средств для приобретения имущества, оно может быть конфисковано в пользу государства. Даже если чиновник будет оправдан, имущество может не вернуться к его владельцу, если прокуратура докажет его незаконное происхождение.

Таким образом, дело Иванова может привести к полной утрате им обширного имущества, несмотря на его попытки обжаловать судебные решения.