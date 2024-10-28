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Жесть: стало известно, что будут изымать у экс-замминистра обороны Тимура Иванова

Тимур Иванов, бывший замминистра обороны, оказа...

topwar.ru

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Тимур Иванов, бывший замминистра обороны, оказался в центре крупного коррупционного дела, в результате которого началась процедура конфискации его многочисленных активов.

Издание «Коммерсантъ» освещает, что среди его собственности числятся роскошная недвижимость и значительные наличные средства.

Дом в стиле начала 19 века, расположенный в Чистом переулке в столице страны, является одним из наиболее заметных активов Иванова. Данное здание, входящее в состав усадьбы княгини Волконской, несмотря на наложенный на него арест, до сих пор предлагается на рынке недвижимости с оценочной стоимостью в 1,5 млрд рублей. Здание зарегистрировано за компанией «Дворянское гнездо», владельцем которой был Иванов.

Кроме того, Иванов владел дворцом на Волжском берегу площадью свыше 2,5 тыс. кв. метров, включая 400 кв. метров бани. Собственностью этой комплексной недвижимости формально владеет компания «Волжский берег», на имя Сергея Бородина, однако есть предположения, что настоящим хозяином является сам Иванов.

Следственные органы арестовали значительные суммы, принадлежащие Иванову и его близким, а также его личный автомобильный парк. По данным следствия, Иванов систематически получал взятки в виде строительных услуг для своих домовладений в обмен на спонсирование выгодных контрактов в оборонной отрасли. Это позволило ему сформировать состояние, значительно превосходящее его законные доходы.

Отдельное внимание следствие уделило делу о злоупотреблении бюджетными средствами на сумму свыше 4 миллиардов рублей, выделенных для закупки паромов, обслуживающих маршруты в Крым. В этом контексте главным фигурантом выступил бывший руководитель компании «Оборонлогистика» Антон Филатов. Несмотря на отрицание вины обвиняемыми, юридическое сообщество акцентирует внимание на высокой вероятности конфискации активов. Александр Забейда, партнер в юридической фирме «Забейда и партнеры», утверждает, что по закону имущество можно изъять, если его происхождение вызывает сомнения. В случае оправдания Иванова, конфискованное имущество назад возвращено не будет, подчеркивая строгость и решимость властей в борьбе с коррупцией.

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