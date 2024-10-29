Жесть: появилась информацию, что будут изымать у замминистра обороны Тимура Иванова

В рамках резонансного дела о коррупции и растрате государственное имущество бывшего заместителя министра обороны Тимура Иванова будет передано в казну.

Как сообщает издание «Коммерсантъ», прокуратура приступила к конфискации дорогостоящего имущества, которое, по версии следствия, Иванов приобрел за счет коррупционных схем, используя свое положение.

Роскошная недвижимость и элитные автомобили

Среди имущества, подлежащего изъятию, значатся объекты премиум-класса: старинный особняк в центре Москвы на улице Чистый переулок, где ранее располагался дом княгини Софьи Волконской. Это здание, относящееся к архитектурным памятникам, представляет собой трехэтажное строение XIX века площадью около 1000 квадратных метров. По данным, особняк выставлен на продажу за сумму, превышающую 1,5 млрд рублей, несмотря на арест.

Кроме того, конфискация затронет и другие активы Иванова, включая имение на берегу Волги в Тверской области. Этот объект включает дом площадью более 2,5 тысячи квадратных метров и баню на 400 квадратных метров, зарегистрированные на компанию «Волжский берег». Также арестованы десятки миллионов рублей на счетах, парк дорогих автомобилей, аффилированный с Ивановым.

Механизм коррупции: стройка за госзаказы

По версии следствия, Иванов использовал свои связи и влияние для получения подрядов по оборонным заказам, от которых зависели компании, предоставлявшие ему и его окружению дорогостоящие услуги и реставрацию личной недвижимости. Общая сумма предполагаемых взяток оценивается более чем в 1 млрд рублей.

Независимые комментарии экспертов

Александр Забейда, партнер адвокатского бюро «Забейда и партнеры», отмечает, что подобные иски о конфискации могут готовиться достаточно быстро и не зависят от исхода уголовного дела. По закону, если чиновник не может обосновать происхождение имущества, оно подлежит конфискации в пользу государства, вне зависимости от будущего вердикта.

Позиция защиты и дальнейшие шаги суда

Ранее защита Иванова пыталась обжаловать арест, однако Мосгорсуд отклонил апелляцию, продлив его содержание под стражей до декабря. Адвокаты настаивают на невиновности экс-чиновника и оспаривают доказательства, которые включают предполагаемую сумму взяток в размере около 1 млрд рублей.