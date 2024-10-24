Заменить двигатель станет невозможным: власти готовят новый запрет для автолюбителей

В России обсуждается новое постановление правительства, которое может существенно изменить правила тюнинга автомобилей.

Согласно предложенным мерам, владельцам транспортных средств может быть запрещено вносить изменения в конструкцию своих машин, включая замену двигателя на более мощный и удлинение рамной конструкции. Если постановление вступит в силу, это затронет тысячи автовладельцев, которые активно модернизируют свои автомобили, особенно такие как «ГАЗели» и «Буханки».

Что планируют запретить?

В настоящее время владельцы автомобилей могут легально заменить штатный двигатель на более мощный агрегат. Это особенно популярно среди владельцев «ГАЗелей» и «Буханок», которые устанавливают на свои машины двигатели мощностью до 230 лошадиных сил вместо штатных 112. Однако новое постановление предусматривает запрет на увеличение мощности двигателя более чем на 25% от заводского показателя.

Кроме того, будет запрещено удлинять рамы автомобилей, что часто делают владельцы лимузинов, грузовиков и любители тюнинга с установкой лебедок. Сегодня такие изменения можно официально узаконить через МРЭО, но с новыми правилами такая возможность может исчезнуть.

Зачем вводят ограничения?

По мнению МВД и некоторых экспертов, такие модификации могут представлять угрозу безопасности на дорогах. Переустановка более мощного двигателя или удлинение рамы могут негативно сказаться на управляемости и устойчивости автомобиля, что увеличивает риск аварий. Несмотря на то что для таких изменений требуется разрешение и проверка в лабораториях, эксперты утверждают, что реальные расчеты безопасности этих модификаций часто остаются формальностью.

Кроме того, многие такие работы выполняются кустарным способом, что лишь усиливает опасения в отношении их надежности. МВД также обращает внимание на то, что современные реалии делают мощные двигатели менее актуальными из-за их высокой стоимости в условиях санкций.

Как это отразится на автовладельцах?

Запрет на замену двигателя и удлинение рамы вызовет серьёзные изменения для тех, кто активно занимается тюнингом автомобилей. Например, владельцы грузовых автомобилей часто используют такие модификации для повышения мощности и увеличения грузоподъемности. Для них эти изменения играют важную роль в профессиональной деятельности.

В случае принятия новых правил владельцам придется отказаться от подобных модернизаций, что может привести к снижению функциональности их транспортных средств. Некоторые считают, что это ограничение может повлиять на бизнес-сегмент, связанный с грузоперевозками и специальными услугами, требующими модификаций автомобилей.

Стоимость внесения изменений

На сегодняшний день внесение изменений в конструкцию автомобиля — это не только сложный процесс, но и весьма затратный. Помимо госпошлины в 1000 рублей за получение разрешения на изменения от ГИБДД, необходимо оплатить пошлины за внесение данных изменений в СТС и ПТС (1500 рублей).

Кроме того, автовладельцам приходится тратить деньги на проведение технических проверок, установку нового оборудования и лабораторные исследования, которые подтверждают безопасность транспортного средства. В зависимости от сложности модификации, затраты могут значительно варьироваться, что делает такие изменения достаточно дорогими.

Предлагаемые ограничения на тюнинг автомобилей могут серьезно изменить правила игры для многих автовладельцев в России. Запрет на замену двигателя на более мощный агрегат и удлинение рамы автомобиля направлен на повышение безопасности на дорогах, однако может затруднить модернизацию транспортных средств для их владельцев. С одной стороны, эти изменения могут помочь улучшить общую безопасность дорожного движения, с другой стороны, они могут создать дополнительные сложности для тех, кто использует тюнинг как средство улучшения функциональности своих автомобилей.