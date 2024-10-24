За такое теперь будут лишать прав: автолюбители в шоке

На выставке «Дорога 2024» в Екатеринбурге председатель правления государственной компании «Автодор» Вячеслав Петушенко выступил с предложением, которое может существенно изменить правила дорожного движения в России.

Он предложил ввести лишение водительских прав для тех, кто смотрит видео за рулём. Особое внимание Петушенко уделил водителям грузовиков, подчеркивая, что для них эта мера особенно актуальна.

Почему это важно?

По словам Петушенко, такие случаи, как просмотр сериалов за рулём, стали реальной угрозой на дорогах. Один из недавних инцидентов на трассе М-11 стал тому подтверждением: водитель грузового автомобиля «Газель» врезался в другой транспорт, так как отвлекался на просмотр видео. Этот случай вызвал широкий резонанс и привлёк внимание к проблеме использования мобильных устройств во время движения.

Вячеслав Петушенко считает, что такие водители должны быть наказаны максимально строго. В его инициативе предлагается внести изменения в Кодекс об административных правонарушениях (КоАП), предусматривая лишение прав за подобные нарушения, особенно если это привело к дорожно-транспортному происшествию.

На кого направлена инициатива?

Предложение Петушенко в первую очередь касается водителей грузовых автомобилей и автобусов — тех, кто управляет транспортными средствами категорий С и D. Эти водители, по его словам, должны быть приравнены к владельцам оружия, так как риск, который они представляют для окружающих, столь же высок. Несмотря на минимальные требования для получения водительских прав на управление большегрузами, их ответственность на дороге несравнима с теми, кто водит легковые автомобили.

Как выявлять нарушения?

Интересно, что в своём выступлении Петушенко не уточнил, как именно планируется фиксировать факт просмотра видео за рулём. На данный момент современные камеры на дорогах уже способны обнаруживать использование мобильных телефонов, за что предусмотрен штраф. Однако они не могут фиксировать, что именно отображается на экране устройства — видео это или навигационная карта. Более того, некоторые мультимедийные системы грузовиков и легковых автомобилей имеют встроенные экраны, которые также могут использоваться для просмотра видео.

Эта неясность в вопросе фиксации нарушений вызывает вопросы у экспертов и водителей. Ведь без точной системы контроля есть риск как незаслуженного наказания, так и того, что нарушители смогут избегать ответственности.

Дополнительные меры безопасности

В дополнение к предложению Петушенко в России также обсуждаются меры по запрету использования любых посторонних устройств за рулём. Это касается не только телефонов, но и планшетов, ноутбуков и других гаджетов, которые могут отвлекать водителя от дороги. Эти меры направлены на повышение безопасности дорожного движения и снижение количества аварий.

Инициатива по ужесточению наказания за просмотр видео во время управления транспортным средством является важным шагом в повышении безопасности на дорогах России. Лишение прав для водителей грузовиков, которые неосмотрительно отвлекаются на видео, может стать сдерживающим фактором для других нарушителей. Однако, для того чтобы эта мера была эффективно реализована, потребуется разработка системы фиксации нарушений, способной точно идентифицировать факт просмотра видео за рулём.