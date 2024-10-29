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YouTube должен выплатить в России 2 ундециллиона — это сумма с 36 нулями

Сумма штрафа, наложенного на Google за отказ сн...

tech.sevastopol.su

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Сумма штрафа, наложенного на Google за отказ снять блокировку с 17 российских медиа-каналов на платформе YouTube, выросла до астрономической величины — двух ундециллионов рублей.

На одном из последних судебных заседаний судья прямо заявил, что имеет дело с «суммой, состоящей из множества нулей», отметив масштаб финансового наказания, который продолжает расти с каждым днем.

Как сформировалась такая сумма штрафа?

Судебное разбирательство по делу началось с запроса к Гугл восстановить доступ к заблокированным каналам. Согласно решению суда, в случае неисполнения требования компании ежедневно начисляется штраф в размере 100 тысяч рублей. Если блокировки не снимаются, сумма штрафа удваивается каждую неделю. В результате сложившихся условий накопления, в сентябре этого года штраф уже достиг отметки почти в 13 дециллионов рублей (число с 33 нулями), а к настоящему времени перешагнул на два ундециллиона (единица с 36 нулями).

Список пострадавших каналов

В список заблокированных каналов, за которые начисляются штрафы, вошли ведущие российские медиа: «Звезда», «Первый канал», ВГТРК (включая каналы «Россия 1», «Россия 24» и другие), «Парламентское телевидение», «Москва Медиа», «ТВ-Центр», НТВ, «ГПМ Развлекательное телевидение», «Общественное телевидение России», «Телеканал 360», «ТРК Петербург», «Фонд православного телевидения», «Национальный спортивный телеканал» и другие.

Почему штраф достиг таких масштабов?

Судья установил систему удвоения штрафа, которая изначально призвана заставить Google выполнить решение о разблокировке российских каналов. Однако Google не предпринимает действий по выполнению требований, что приводит к экспоненциальному росту суммы штрафа. Два ундециллиона рублей — сумма, которая не имеет реального прецедента и выходит за рамки обычных мер взыскания. Это символическое и демонстративное наказание, которое должно подчеркнуть серьезность нарушения.

Реакция общественности и экспертов

Сумма штрафа привлекла внимание не только юристов и экономистов, но и общественности. Некоторые эксперты выражают сомнение, сможет ли российская судебная система фактически взыскать такие колоссальные средства с международной корпорации. Они считают, что сумма штрафа носит скорее символический характер и вряд ли когда-либо будет оплачена. Тем не менее, накапливающийся штраф остается инструментом давления на Google для обеспечения соблюдения требований российского законодательства.

Каков будет итог дела?

Судебное разбирательство продолжается, и дальнейшие меры еще предстоит определить. Штраф, равный двум ундециллионам рублей, вряд ли будет уплачен в полном объеме, но дело символизирует жесткую позицию российского суда в вопросах медиа-цензуры и правового регулирования зарубежных IT-гигантов на российской территории. Станет ли этот случай прецедентом для других стран — покажет время.

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