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Wildberries и Ozon прекращают работу с 4 октября: маркетплейсы приняли новое решение для всех россиян

Wildberries и Ozon прекращают работу с 4 октября: маркетплейсы приняли новое решение для всех россиян

БКС Экспресс

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Любимые интернет-магазины россиян Wildberries и Ozon приняли решения завершить работу привычных функций мобильных приложений и сайтов. Изменения работы маркетплейсов начнутся с 4 октября 2023 года.

Новые условия работы площадок магазинов начнут действовать в скором времени, проявятся же они после обновления программ.

Первым на преобразования решился Ozon. Теперь в интернет-магазине не будет возможности ознакомиться с датой крайней покупки товара, которую можно было увидеть под карточкой товара, а также в разделе отложенных товаров будет отсутствовать сортировка, что, возможно, принесет неудобства покупателям.

Переменами не пренебрег и популярный интернет-магазин Wildberries: после обновления приложений и на сайтах пропадет функция показа похожих товаров, и потенциальные покупатели не смогут посмотреть, что заказывают вместе с теми или иными товарами, которые подобрали другие клиенты.

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