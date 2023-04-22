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Выходные передвинут на другой месяц. Россиян огорошили изменениями на майские праздники

Выходные передвинут на другой месяц. Россиян огорошили изменениями на майские праздники

Фото: открытые источники

Россиян огорошили известиями об изменениях, которые коснутся майских праздников. Нерабочие дни с одних долгих выходных решили перенести на другие дни.

Точный график рабочих и выходных на 2023 год будет утвержден в конце текущего года.

Однако некоторые детали предстоящих изменений уже известны. Так, 6 и 7 января в следующем году будут выходными по календарю, а потому два дня добавят не к январским праздникам, а к майским - это будут 2 и 3 мая.

Что же до январских каникул, они станут короче - 7 января будет последним выходным, и 8-го россияне выйдут на работу. Еще один выходной с зимних каникул перенесут на 10 мая. Получится, что в следующем году в мае мы будем отдыхать больше: с 1 по 5 мая, с 9 по 12 мая.

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