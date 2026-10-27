2 способа заправить одеяло в пододеяльник без комков и нервов

Смена постельного белья часто превращается в маленькую борьбу с тканью: один угол исчез, второй перекрутился, а само одеяло почему-то оказалось боком. Это не строгая наука, но многие замечают: если делать всё в одном и том же порядке, возни становится заметно меньше. Я собрал самые внятные способы, которые встречал на российских сайтах о доме и которые сам бы без сомнений использовал в обычной квартире, а не только в гостинице.

Сразу оговорюсь: чудес здесь нет. Если пододеяльник сильно меньше одеяла или ткань слишком скользкая, идеального результата с первого движения может и не быть. Но если подобрать подходящий приём под конкретный разрез, процесс действительно занимает около минуты, а главное — без раздражения.

Способ с рулетом для пододеяльника с нижним разрезом

Этот приём часто советуют для пододеяльников, у которых прорезь находится по узкой стороне снизу или есть молния внизу. Мне он нравится тем, что почти не даёт ткани перекоситься, если разложить всё аккуратно с самого начала.



Выверните пододеяльник наизнанку и расстелите его на кровати. Прорезь лучше оставить со стороны ног, чтобы потом было удобнее выворачивать.



Сверху положите одеяло и совместите углы. Здесь лучше не спешить: если углы изначально легли криво, дальше валик тоже получится неровным.



Начиная от верхней части, сверните одеяло вместе с пододеяльником в плотный рулет. Не нужно давить изо всех сил, достаточно ровного плотного валика.



Через прорезь подхватите края рулета и начинайте выворачивать пододеяльник на лицевую сторону, натягивая ткань на свёрток.



После этого раскатайте валик обратно и слегка встряхните одеяло за два верхних угла. Обычно оно само ложится на место.



Лайфхак: перед тем как сворачивать одеяло в рулет, расправьте ладонями каждый угол. Я пробовал пропустить этот шаг — в итоге один край ушёл внутрь, и пришлось всё переделывать.

Этот способ особенно удобен на широкой кровати или диване, где есть ровная поверхность. На узкой тахте тоже получится, но раскладывать ткань там, честно говоря, менее приятно.

Классический способ через верхние углы

Если разрез у пододеяльника сбоку или он не слишком широкий, проще работает старый способ с захватом верхних углов изнутри. Он знаком многим, но на деле часто не получается только потому, что люди начинают тянуть ткань слишком рано.



Сначала выверните пододеяльник наизнанку.



Просуньте руки внутрь до дальних верхних углов, как будто надеваете тканевые варежки.



Возьмитесь через ткань за верхние углы одеяла, которое лежит перед вами.



Поднимите оба угла и одним уверенным движением потяните пододеяльник вниз по одеялу. Ткань вывернется наружу, а одеяло окажется внутри.



Останется расправить нижнюю часть, встряхнуть и застегнуть пуговицы, кнопки или молнию.



У меня этот приём лучше срабатывает с лёгким одеялом. С тяжёлым тоже можно справиться, но там уже нужна сноровка и немного свободного места, иначе нижняя часть начинает собираться гармошкой.

Лайфхак: если ткань скользит и углы всё время выскальзывают, сначала зажмите их пальцами покрепче и только потом поднимайте пододеяльник. Банально, но именно на этом моменте чаще всего всё идёт не по плану.

Что мешает сделать всё быстро

Иногда дело не в неловкости, а в мелочах, на которые обычно не обращают внимания. Я бы проверил вот эти моменты, прежде чем ругать себя за неуклюжесть.



Размеры не совпадают. Если одеяло заметно больше или меньше пододеяльника, углы будут сбиваться при любом способе.



Ткань перекручена уже на старте. Стоит один раз не расправить пододеяльник, и потом кажется, будто одеяло живёт своей жизнью.



Слишком мягкое или объёмное одеяло. Его труднее свернуть в плотный валик, поэтому лучше делать всё поэтапно и без спешки.



Мало места. На кровати, заваленной вещами, даже хороший способ начинает раздражать.



Лайфхак: если места мало, сначала сложите пододеяльник и одеяло пополам по длине, совместите углы, а уже потом расправляйте на кровати. Я так делал в небольшой комнате, и это реально упростило задачу.

Ещё один полезный момент — застёжка. Молния обычно удобнее, потому что не даёт нижнему краю расходиться. Но и с пуговицами всё нормально, если сначала хорошо уложить углы, а уже потом застёгивать низ.

Как сохранить результат, чтобы одеяло не сбивалось

Самая обидная часть — когда всё красиво заправлено, а через пару ночей один край снова пустой. Полностью исключить это не всегда получается, но несколько простых привычек заметно помогают.



Проверяйте, чтобы углы одеяла доходили до углов пододеяльника без натяжения и провисания.



После заправки встряхните одеяло не один, а два раза: сначала по ширине, потом по длине.



Не запихивайте комком один край в другой. Лучше потратить лишние 20–30 секунд на расправление, чем потом спать под перекошенным одеялом.



После стирки складывайте комплект вместе. Когда пододеяльник и одеяло легко найти и сразу разложить, меньше шансов сделать всё наспех.



Елена Сергеева, жительница Казани: «Раньше я терпеть не могла менять бельё именно из-за пододеяльника. Попробовала способ с рулетом — ушло около пяти минут вместе с расправлением, и впервые ничего не перекосилось».

По большому счёту, здесь нет никакой тайны: важно просто выбрать способ под форму разреза и не пытаться делать всё рывками. Для нижнего разреза удобнее рулет, для бокового и узкого — захват верхних углов. Если один раз набить руку, смена белья перестаёт быть утомительной процедурой и занимает совсем немного времени.