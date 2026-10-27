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Жилой дом появится на месте снесенного фитнес-центра у озера Кабан

Виктория Кузнецова Автор статьи
Виктория Кузнецова
На месте снесенного фитнес-центра «Планета Фитн...

AI Изображение носит иллюстративный характер

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На берегу озера Нижний Кабан, где два десятилетия работал фитнес-центр «Планета Фитнес», построят жилой дом. Информация об этом содержится в паспорте объекта, размещенном на стройплощадке. Строительство планируется вести с сентября 2026 года по декабрь 2027-го, однако этажность и облик будущего здания в документе не раскрываются.

Заказчиком выступает казанское АО «Актив Инвест», зарегистрированное в октябре 2025 года. Компания, чей основной вид деятельности — фитнес-центр, расположена в здании «Тандема» на улице Ибрагимова, куда ранее планировала переехать «Планета Фитнес». Владелица фирмы Альбина Хузиахметова также связана с сетью: в прошлом ее называли среди конечных владельцев юрлица, управлявшего клубом на Хади Такташа.

Подрядчиком выступит крупный казанский застройщик «Акташ», известный по строительству корпуса инфекционной больницы за 100 дней в пандемию и нового терминала аэропорта. В портфеле компании также военные госпитали в Казани, Курске и Белгороде, дома в Иннополисе и «Салават купере». Головная структура группы — ООО «Ак Таш» с выручкой 5,6 млрд рублей, принадлежащая Газинуру Ахметову.

Сам фитнес-центр закрылся 1 апреля, а его здание начали разбирать в конце того же месяца. При сносе произошел инцидент: кусок стены упал за забор и задел прохожую, которую госпитализировали. Участок на берегу озера считается привлекательным для девелоперов: рядом уже возводятся клубные дома, а бывший завод Петцольда и Александровых планируют превратить в креативный кластер. При этом вокруг озер семейства Кабан действуют водоохранные зоны, накладывающие ограничения на строительство.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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