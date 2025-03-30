Вы платите не за лампочки — вот что "дерёт" энергию на самом деле — как мощно сэкономить

Многие не догадываются, что освещение квартиры обходится всего в 5–7 тысяч рублей в год. А вот бытовая техника может потреблять больше 20 тысяч.Эксперты рассказали, как уменьшить расходы на электроэнергию без особых усилий.

Что можно сделать прямо сейчас

Отключайте технику из розетки, даже если она в режиме ожидания — это тоже тратит электричество. Готовьте с крышкой и толстой посудой. Когда блюдо почти готово, выключите плиту — тепло доведёт его до конца. Регулярно размораживайте холодильник — слой льда повышает расход энергии. Стиральную машину запускайте, когда она полностью загружена, — это позволит стирать реже. Используйте ночной тариф, если он у вас подключен — техника, включённая ночью, тратит меньше денег.

Если планируете купить новую технику

Выбирайте модели с маркировкой энергоэффективности "A" или выше — они потребляют значительно меньше электроэнергии.

Мультиварка-скороварка готовит быстрее и экономичнее обычной.

Стиральные и посудомоечные машины с режимом “eco” тратят меньше воды и электричества.

Масляные радиаторы лучше других нагревают помещение и не тянут лишние киловатты.

Если нужен обогрев, выбирайте кондиционер с функцией нагрева — он может быть выгоднее обогревателя.

Эти простые шаги помогут сократить расходы и не потерять в комфорте, пишет "АиФ".