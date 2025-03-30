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Вы платите не за лампочки — вот что "дерёт" энергию на самом деле — как мощно сэкономить

Многие не догадываются, что освещение квартиры ...

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Многие не догадываются, что освещение квартиры обходится всего в 5–7 тысяч рублей в год. А вот бытовая техника может потреблять больше 20 тысяч.Эксперты рассказали, как уменьшить расходы на электроэнергию без особых усилий.

Что можно сделать прямо сейчас

  1. Отключайте технику из розетки, даже если она в режиме ожидания — это тоже тратит электричество.

  2. Готовьте с крышкой и толстой посудой. Когда блюдо почти готово, выключите плиту — тепло доведёт его до конца.

  3. Регулярно размораживайте холодильник — слой льда повышает расход энергии.

  4. Стиральную машину запускайте, когда она полностью загружена, — это позволит стирать реже.

  5. Используйте ночной тариф, если он у вас подключен — техника, включённая ночью, тратит меньше денег.

Если планируете купить новую технику

Выбирайте модели с маркировкой энергоэффективности "A" или выше — они потребляют значительно меньше электроэнергии.

  • Мультиварка-скороварка готовит быстрее и экономичнее обычной.

  • Стиральные и посудомоечные машины с режимом “eco” тратят меньше воды и электричества.

  • Масляные радиаторы лучше других нагревают помещение и не тянут лишние киловатты.

  • Если нужен обогрев, выбирайте кондиционер с функцией нагрева — он может быть выгоднее обогревателя.

Эти простые шаги помогут сократить расходы и не потерять в комфорте, пишет "АиФ".

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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