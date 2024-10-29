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Втулки от туалетной бумаги всегда берегу как зеницу ока: вот как их применяю — очень полезная вещь для решения многих проблем

Кто бы мог подумать, что обычные картонные втул...

dzen.ru

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Кто бы мог подумать, что обычные картонные втулки от туалетной бумаги могут стать незаменимыми помощниками в хозяйстве? Обычно они сразу отправляются в мусор, но есть несколько способов дать им вторую жизнь и сэкономить на покупке специальных органайзеров или других бытовых мелочей.

Вот пять полезных идей, как можно использовать втулки в домашних делах.

1. Органайзер для проводов и кабелей

Втулки — отличное решение для организации проводов и кабелей, которые обычно путаются и занимают много места. Просто скрутите каждый провод в кольцо, поместите его внутрь втулки и подпишите, к какому устройству он относится. Это удобно для хранения зарядок, наушников и других мелких кабелей. При желании втулки можно раскрасить или оклеить бумагой, чтобы органайзер выглядел аккуратно и стильно.

2. Держатель для пакетов

Чтобы пакеты не разлетались по кухонным шкафам, используйте втулку от туалетной бумаги как держатель. Просто сложите пакеты компактно и вставьте их внутрь втулки. Теперь они не займут много места и не будут мешаться. Втулки можно поставить в шкафу или повесить на небольшие крючки, создав удобную систему хранения.

3. Контейнер для мелких предметов

Втулки идеально подходят для хранения мелких предметов: пуговиц, кнопок, канцелярских скрепок и других мелочей. Разложите втулки в ящике и используйте их как разделители. Это поможет легко находить нужные вещи, сохраняя порядок в ящике. Такая система особенно пригодится для организации инструментов и мелкой фурнитуры.

4. Помощник для садоводов: мини-горшочки для рассады

Для садоводов втулки — это бесплатные и экологичные контейнеры для рассады. Разрежьте их пополам, наполните землей и посадите семена. Эти «горшочки» можно устанавливать в общий поддон, и когда рассада подрастет, ее легко будет пересадить в землю прямо с картоном, который разложится в почве, не причиняя вреда растениям.

5. Органайзер для косметики и мелочей

Склейте несколько втулок в горизонтальное или вертикальное положение и создайте уникальный органайзер для кисточек, карандашей, туши или других косметических принадлежностей. Такая конструкция компактно разместится на столе или в ящике, экономя место и упрощая доступ к необходимым вещам. При желании органайзер можно украсить красками, лентами или декоративной бумагой, чтобы он гармонично вписался в интерьер.

Простое решение — большие возможности

Втулки от туалетной бумаги, которые обычно отправляются в мусор, могут стать многофункциональными помощниками в доме. Они помогут поддерживать порядок и сэкономят место, а еще это отличное решение для переработки и экологии. Попробуйте один из этих способов, и вы увидите, насколько полезной может быть эта маленькая вещь в повседневных делах!

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