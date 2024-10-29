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Втулки от туалетной бумаги берегу как зеницу ока: применяю их так — очень полезная вещь для решения многих проблем в быту

Обычно картонные втулки от туалетной бумаги отп...

zastavki.com

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Обычно картонные втулки от туалетной бумаги отправляются прямо в мусорное ведро, но опытные хозяева знают, что эта простая вещь может быть удивительно полезной в быту.

Из-за своей формы и материала втулки можно использовать для множества целей — от организации проводов до применения в саду. Вот несколько оригинальных и практичных способов, как втулки могут помочь в решении повседневных задач.

1. Упорядочивание кабелей и проводов

Одна из самых распространённых проблем в доме — спутанные провода. С помощью втулок можно легко упорядочить кабели и проводки, особенно если речь идёт о зарядках, которые часто оказываются под рукой. Для этого достаточно свернуть провод, продеть его в втулку и подписать, какой именно гаджет он заряжает. Можно даже обклеить втулки декоративной бумагой, чтобы они органично вписывались в интерьер.

2. Поддержка для саженцев в саду

Втулки отлично подходят для садовых дел, в частности, для проращивания семян. Просто наполните втулку грунтом, посадите семена, и у вас будет экологически чистый контейнер, который можно высадить в землю вместе с растением. Это особенно удобно для молодых растений, которые нуждаются в бережном обращении: картонная втулка со временем разложится в почве, не нанося вреда корням.

3. Органайзер для мелочей

Втулки можно превратить в мини-органайзер для хранения мелких вещей, таких как канцелярия, бисер, винтики и гайки. Поместив несколько втулок вертикально в коробку или ящик, вы получаете отделения, в которых можно хранить мелочи по отдельности. Этот лайфхак пригодится для организованного хранения в гараже, на кухне или в детской.

4. Наполнитель для подарочной упаковки

Втулки могут стать основой для изготовления подарочных коробочек. Для этого втулку достаточно сжать с двух сторон, придать ей форму маленькой коробочки, закрепить скотчем и обклеить красивой бумагой. В получившуюся коробочку можно положить мелкий подарок, создавая уникальную упаковку с креативным подходом.

5. Использование для чистки трубок и узких мест

Втулка может быть полезна для чистки труднодоступных мест, таких как щели между мебелью и стеной, вентиляционные отверстия или узкие углы. Картон достаточно податлив и гибок, поэтому можно придавать втулке нужную форму, чтобы добраться до пыли и мусора, где обычная тряпка не поможет.

6. Подставка для ножей и канцелярских принадлежностей

Если у вас нет подставки для канцелярии, ножей или других инструментов, втулки можно использовать для её создания. Несколько втулок можно обклеить цветной бумагой и прикрепить к основе или поместить в коробку, чтобы создать красивую и функциональную подставку. Такой органайзер подойдёт для офиса, мастерской или кухни.

7. Защита одежды от вмятин

Втулки можно использовать, чтобы сохранить форму брюк и рубашек в шкафу. Достаточно надеть втулку на крючок вешалки, чтобы одежда не касалась его металлической или пластиковой части и не образовывала складок. Этот трюк помогает сохранить форму вещей и делает одежду более аккуратной.

Втулки от туалетной бумаги — это не просто картонные трубки, а настоящий помощник в быту и садоводстве. Благодаря этим простым лайфхакам можно не только сэкономить деньги на специальных органайзерах, но и внести вклад в экологию, используя предметы повторно. Попробуйте использовать эти простые советы в повседневной жизни, и вы удивитесь, сколько задач можно решить с помощью такой, казалось бы, ненужной вещицы.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеть тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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