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"Восстанут из пепла в июне-2025": Володина обещает этому знаку новый путь, полный радости

Известный российский астролог Василиса Володина...

teleprogramma.pro

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Известный российский астролог Василиса Володина представила неожиданный прогноз для тех, кто родился под знаком Козерога. По её мнению, начиная с мая, Козерогов ждёт период серьёзной трансформации — словно возрождение Феникса из пепла.

Что ожидает Козерогов?

Володина подчёркивает, что грядущие перемены будут кардинальными и затронут все сферы жизни: карьеру, отношения, здоровье и финансы. Этот этап потребует от представителей знака большой выдержки и смелости, так как привычный комфорт и устоявшиеся ориентиры могут внезапно разрушиться.

Трудности на пути

Путь к обновлению будет сложным и болезненным, подобно хождению по острому лезвию. В этот период возможны предательства близких, финансовые потери, эмоциональные потрясения и чувство опустошённости. Но именно через эти испытания, по словам Володиной, Козероги смогут закалить свой характер и обрести новую силу.

Важные советы астролога

Василиса Володина напоминает, что звёзды лишь указывают путь, а судьба зависит от личной воли и веры в себя. Год Деревянной Змеи станет временем алхимической трансформации для Козерогов — через боль и испытания они смогут стать более совершенной версией себя.

Итог

Для Козерогов наступает время глубоких изменений, которое, несмотря на сложности, откроет новые возможности и приведёт к внутреннему обновлению. Главное — сохранять силу духа и не бояться идти вперёд, даже если путь кажется трудным и непредсказуемым.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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