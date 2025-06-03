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Выяснилось, что паразит от кошек может разрушить сперматозоиды человека

От 30 до 50 % населения мира являются носителям...

pixabay

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Недавнее исследование показало, что паразит Toxoplasma gondii, передающийся через кошек и недоваренное мясо, может обезглавливать сперматозоиды человека всего за пять минут контакта. Хотя влияние паразита на мужскую фертильность ещё не доказано полностью, учёные считают, что он может способствовать её снижению за последние десятилетия.

T. gondii — одноклеточный паразит, вызывающий серьёзные инфекции у теплокровных, включая человека. Заражённые кошки выделяют яйца паразита, которые могут попадать на продукты питания. Паразит способен сохраняться в организме в виде кист и активизироваться при снижении иммунитета. Пренатальные инфекции вызывают серьёзные осложнения.

От 30 до 50 % населения мира являются носителями паразита. За период с 1990 по 2019 год случаи мужского бесплодия выросли почти на 80 %. Основные причины — ожирение и токсины, но токсоплазмоз тоже рассматривается как фактор.

Исследование Института паразитологии Университета Юстуса Либиха подтвердило, что T. gondii вызывает обезглавливание сперматозоидов при контакте. Паразит быстро распространяется по мужским половым органам, образует кисты и может передаваться половым путём. Более 86 % инфицированных мужчин имеют аномалии спермы, а бесплодные пары чаще заражены.

Профессор Билл Салливан подчеркнул важность профилактики токсоплазмоза, отметив необходимость бережного отношения к инфекции.

В эксперименте паразит быстро колонизировал яички и повреждал клетки. При воздействии in vitro 22,4 % сперматозоидов теряли головки за пять минут, а повреждения увеличивались с продолжением контакта. Митохондриальная дисфункция могла стать причиной гибели клеток.

Связь между токсоплазмозом и мужской фертильностью требует дальнейших исследований, но профилактика остаётся важной: рекомендуется тщательно мыть руки, продукты, готовить мясо, ухаживать за кошачьим туалетом и избегать сырого молока, пишет Новая Наука.

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