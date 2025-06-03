Иностранец признан виновным в покушении на убийство земляка в Татарстане

В селе Набережные Моркваши Верхнеуслонского района между местным жителем и его гостем возник конфликт на почве личной неприязни. Во время ссоры обвиняемый нанес гостю два удара ножом в живот. Пострадавший попытался выбраться из дома, но, пробежав несколько метров, потерял сознание. Его доставили в больницу, где ему оказали необходимую медицинскую помощь.

Суд признал мужчину виновным и приговорил к шести годам лишения свободы в колонии строгого режима.

Ранее мы писали о том, что на Вишневского в Казани обстреляли автобус №43.