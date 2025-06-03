В Роспотребнадзоре сообщили, что ни на одном пляже РТ сегодня купаться нельзя

В настоящее время ни один пляж в Республике Татарстан не готов принимать посетителей, сообщила «Татар-информу» заместитель руководителя Управления Роспотребнадзора по РТ Любовь Авдонина.

Она уточнила, что качество воды в открытых водоёмах проверяется каждую неделю, а результаты анализов публикуются по пятницам на сайте Роспотребнадзора. По её словам, на сегодняшний день ни один пляж не получил необходимое санитарно-эпидемиологическое заключение, без которого эксплуатация запрещена.

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