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В Казани возбуждено дело после гибели подростка от травм, полученных в ДТП

По факту аварии было возбуждено уголовное дело ...

Прокуратура ТАТАРСТАНА

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По данным следствия, вечером 27 мая 2025 года в Приволжском районе Казани случилось ДТП с участием грузового автобуса «МАЗ», а также автомобилей «Лада Гранта», Toyota Land Cruiser, Kia Seltos и двух GWM TANK 300.

В результате столкновения несовершеннолетний пассажир «Лады Гранты», родившийся в 2009 году, получил травмы, от которых позже скончался в больнице.

По факту аварии было возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения, повлекшее смерть по неосторожности). Ход расследования контролирует прокуратура города Казани.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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