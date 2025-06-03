В Казани возбуждено дело после гибели подростка от травм, полученных в ДТП

По данным следствия, вечером 27 мая 2025 года в Приволжском районе Казани случилось ДТП с участием грузового автобуса «МАЗ», а также автомобилей «Лада Гранта», Toyota Land Cruiser, Kia Seltos и двух GWM TANK 300.

В результате столкновения несовершеннолетний пассажир «Лады Гранты», родившийся в 2009 году, получил травмы, от которых позже скончался в больнице.

По факту аварии было возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения, повлекшее смерть по неосторожности). Ход расследования контролирует прокуратура города Казани.