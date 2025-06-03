Ученый из КФУ Рахимзянов рассказал об опасности кондиционеров

Исследователь из Казанского федерального университета Альфрит Рахимзянов рассказал о рисках, связанных с использованием кондиционеров, которые могут способствовать распространению бактерии Legionella pneumophila — возбудителя тяжёлой пневмонии, известной как болезнь легионеров.

Он пояснил, что в системах кондиционирования эта бактерия способна быстро размножаться. При запуске кондиционера микроорганизмы попадают в воздух и далее — в дыхательные пути людей, находящихся в помещении. Особенно уязвимы к инфекции пожилые люди, а также пациенты с хроническими заболеваниями и ослабленным иммунитетом.

По словам учёного, начальные признаки болезни часто остаются незамеченными или воспринимаются как простуда: примерно через пять дней появляется сухой кашель. По мере прогрессирования заболевания возникают высокая температура, кашель с мокротой, одышка, ощущение нехватки воздуха, давление в груди и симптомы дыхательной недостаточности. Быстрое ухудшение состояния требует незамедлительного обращения к врачу.