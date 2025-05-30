«Восстанут из пепла уже в июне-2025»: Володина предрекает этому знаку новый путь, полный радости

С мая 2025 года жизнь Козерогов начнёт меняться на глубинном уровне.

По прогнозу астролога Василисы Володиной, это будет не просто переход, а настоящая перезагрузка судьбы — со сложностями, потерями, но и большим ростом.

Что ждёт Козерогов?

Астролог называет грядущий период временем Феникса — когда личность сгорает в старом, чтобы родиться в новом виде. Основные сферы перемен:

Карьерный кризис или смена направления в работе;

Испытания в личных отношениях: от разрывов до болезненных откровений;

Проблемы со здоровьем, требующие внимания и переосмысления образа жизни;

Финансовая нестабильность, резкие колебания доходов и расходов.

Какие трудности возможны?

Володина честно предупреждает о возможных ударах судьбы, среди которых:

Предательство или отстранение близких;

Финансовые потери или обман;

Эмоциональное опустошение, тревожность, потеря мотивации.

Но все это — часть процесса очищения и перерождения, в ходе которого Козероги смогут выйти на совершенно новый уровень личной зрелости.

Как пройти через трансформацию?

Главный совет от Володиной:

«Звёзды лишь показывают путь, но судьбу формирует ваша воля. Станьте сильнее именно сейчас».

Что поможет:

Вера в себя и внутреннюю устойчивость;

Работа с психологом или духовные практики;

Осознанные паузы и отказ от импульсивных решений;

Переоценка ценностей и отказ от навязанных ролей;

Забота о теле: здоровье — якорь в бурный период.

Почему это важно

Год Деревянной Змеи по восточному календарю символизирует внутреннюю алхимию и силу обновления через кризис. Для Козерогов — это возможность:

Избавиться от старого и тяжёлого;

Найти новый путь в жизни;

Перестроить отношения, цели и взгляды на себя.

С мая 2025 года Козерогов ждёт непростой, но судьбоносный период, который может привести к мощному внутреннему обновлению. Главное — не бояться боли перемен и использовать испытания как ресурс для роста.