Новости России
· 16+ · Екатерина Баранова

«Восстанут из пепла уже в июне-2025»: Володина предрекает этому знаку новый путь, полный радости

С мая 2025 года Козерогов ждёт период глубоких ...

super.ru

Подписаться на Дзен.канал

С мая 2025 года жизнь Козерогов начнёт меняться на глубинном уровне.

По прогнозу астролога Василисы Володиной, это будет не просто переход, а настоящая перезагрузка судьбы — со сложностями, потерями, но и большим ростом.

Что ждёт Козерогов?

Астролог называет грядущий период временем Феникса — когда личность сгорает в старом, чтобы родиться в новом виде. Основные сферы перемен:

  • Карьерный кризис или смена направления в работе;
  • Испытания в личных отношениях: от разрывов до болезненных откровений;
  • Проблемы со здоровьем, требующие внимания и переосмысления образа жизни;
  • Финансовая нестабильность, резкие колебания доходов и расходов.

Какие трудности возможны?

Володина честно предупреждает о возможных ударах судьбы, среди которых:

  • Предательство или отстранение близких;
  • Финансовые потери или обман;
  • Эмоциональное опустошение, тревожность, потеря мотивации.

Но все это — часть процесса очищения и перерождения, в ходе которого Козероги смогут выйти на совершенно новый уровень личной зрелости.

Как пройти через трансформацию?

Главный совет от Володиной:

«Звёзды лишь показывают путь, но судьбу формирует ваша воля. Станьте сильнее именно сейчас».

Что поможет:

  • Вера в себя и внутреннюю устойчивость;
  • Работа с психологом или духовные практики;
  • Осознанные паузы и отказ от импульсивных решений;
  • Переоценка ценностей и отказ от навязанных ролей;
  • Забота о теле: здоровье — якорь в бурный период.

Почему это важно

Год Деревянной Змеи по восточному календарю символизирует внутреннюю алхимию и силу обновления через кризис. Для Козерогов — это возможность:

  • Избавиться от старого и тяжёлого;
  • Найти новый путь в жизни;
  • Перестроить отношения, цели и взгляды на себя.

С мая 2025 года Козерогов ждёт непростой, но судьбоносный период, который может привести к мощному внутреннему обновлению. Главное — не бояться боли перемен и использовать испытания как ресурс для роста.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

Следующая новость ↓

Популярное

Лонгриды

день назад

Где в Татарстане можно купаться этим летом: полный список пляжей

Интересное в Казани

час назад

В Казани, как в Версале: рассказываем, об историческом особняке, где устраивают свадьбы, достойные экранизации

как поставить сетку от тараканов в вытяжку

Не у нас

5 часов назад

DM: Известно лекарство, которое вызывает опухоль мозга

Интересное в Казани

2 дня назад

Когда чистота во вред: три распространенные ошибки казанцев, которые могут погубить ковер

дпдг-терапия в Челябинске

Новости Татарстана

10 часов назад

В заброшенном коровнике в Татарстане нашли тело 21-летнего студента

Не у нас

день назад

Строительство Великой Китайской стены началось раньше, чем все думали

Лонгриды

4 часа назад

Штормовая жара в Казани: антициклон держит республику в знойном плену

Не у нас

9 часов назад

Иеромонах Иоанн оценил слова протоиерея о запрете браков с людьми другой веры

Новости Татарстана

13 часов назад

Муфтий РТ рассказал, можно ли стричь ногти и волосы перед Курбан-байрамом
Лонгриды
3 часа назад

Штормовая жара в Казани: антициклон держит республику в знойном плену

В последние дни Казань словно оказалась в клима...

Новости Татарстана

3 часа назад

Легковушка сбила 11-летнюю девочку на «зебре» в Челнах

Интересное в Казани

час назад

В Казани, как в Версале: рассказываем, об историческом особняке, где устраивают свадьбы, достойные экранизации

Новости Казани

4 часа назад

Суд в Казани арестовал руководителей «Стройкапитала» за кражу 52 млн рублей

Новости Казани

4 часа назад

Полицейского из Челнов уволили после смертельной охоты
В Казани с 1 июня на 5 месяцев перекроют движен...
Новости Казани
3 часа назад

В Казани с 1 июня на 5 месяцев перекроют движение на Третьей транспортной дамбе

Не у нас

5 часов назад

EBM: Крики и размахивание руками во сне предсказывает развитие атрофии мозга

Не у нас

5 часов назад

DM: Известно лекарство, которое вызывает опухоль мозга

Не у нас

5 часов назад

Ученые заявили, что насыщение океана кислородом могло произойти раньше
От концертов до прогулок: собрали топ идей для ...
Гид по скидкам Казани
4 дня назад

От концертов до прогулок: собрали топ идей для яркой весны в Казани