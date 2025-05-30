«Восстанут из пепла уже в июне-2025»: Володина предрекает этому знаку новый путь, полный радости
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С мая 2025 года жизнь Козерогов начнёт меняться на глубинном уровне.
По прогнозу астролога Василисы Володиной, это будет не просто переход, а настоящая перезагрузка судьбы — со сложностями, потерями, но и большим ростом.
Что ждёт Козерогов?
Астролог называет грядущий период временем Феникса — когда личность сгорает в старом, чтобы родиться в новом виде. Основные сферы перемен:
- Карьерный кризис или смена направления в работе;
- Испытания в личных отношениях: от разрывов до болезненных откровений;
- Проблемы со здоровьем, требующие внимания и переосмысления образа жизни;
- Финансовая нестабильность, резкие колебания доходов и расходов.
Какие трудности возможны?
Володина честно предупреждает о возможных ударах судьбы, среди которых:
- Предательство или отстранение близких;
- Финансовые потери или обман;
- Эмоциональное опустошение, тревожность, потеря мотивации.
Но все это — часть процесса очищения и перерождения, в ходе которого Козероги смогут выйти на совершенно новый уровень личной зрелости.
Как пройти через трансформацию?
Главный совет от Володиной:
«Звёзды лишь показывают путь, но судьбу формирует ваша воля. Станьте сильнее именно сейчас».
Что поможет:
- Вера в себя и внутреннюю устойчивость;
- Работа с психологом или духовные практики;
- Осознанные паузы и отказ от импульсивных решений;
- Переоценка ценностей и отказ от навязанных ролей;
- Забота о теле: здоровье — якорь в бурный период.
Почему это важно
Год Деревянной Змеи по восточному календарю символизирует внутреннюю алхимию и силу обновления через кризис. Для Козерогов — это возможность:
- Избавиться от старого и тяжёлого;
- Найти новый путь в жизни;
- Перестроить отношения, цели и взгляды на себя.
С мая 2025 года Козерогов ждёт непростой, но судьбоносный период, который может привести к мощному внутреннему обновлению. Главное — не бояться боли перемен и использовать испытания как ресурс для роста.
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