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Водители в шоке: с 1 ноября в России ввели новый штраф для автолюбителей

Водители в шоке: с 1 ноября в России ввели новый штраф для автолюбителей

smartik.ru

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В Российской Федерации для водителей был введен новый штраф, но только для того, чтобы повысить безопасность на дорогах, пишут banki.ru.

Нововведение заключается в том, что к автолюбителям, использующим летнюю резину в неподходящий для нее сезон, будут применяться санкции в виде штрафа суммой 500 рублей. Изменение было добавлено в список административных правонарушений Российской Федерации в статью номер 12.5 КоАП.

Водителей, управляющих автомобилями на летней резине вопреки запрету, из Центрального, Южного и Приволжского регионов уже начали штрафовать с 1 ноября текущего года. Ожидается, что в ближайшее время новая санкция будет применяться по всей стране.

Добавим, что нововведение направлено на повышение безопасности на дорогах и снижение аварийности в период, когда зимние условия дорожного движения требуют использования зимней резины.

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