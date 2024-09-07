Новости России
· 16+ · Ульяна Сенько

Вкусные и пышные котлеты: 3 секрета от шеф-повара

Чтобы приготовить идеально вкусные и пышные кот...

modasadovod.ru

Подписаться в Telegram

Котлеты — это классическое блюдо, которое можно встретить на кухне почти любой страны, но чтобы приготовить идеально вкусные и пышные котлеты, стоит прислушаться к советам профессионалов. Шеф-повар с многолетним опытом делится тремя секретами, которые помогут вам достичь идеального результата.

1. Выбор и подготовка мяса

Качество мяса играет ключевую роль. Лучше всего подходит свежее мясо, которое вы можете измельчить самостоятельно дома, чтобы контролировать жирность и консистенцию фарша. Шеф-повар рекомендует использовать сочетание разных видов мяса: например, говядина для насыщенности и свинина для сочности. Мясо нужно слегка подморозить перед измельчением, чтобы оно не превратилось в кашицу.

2. Правильное добавление влаги

Чтобы котлеты получились пышными, необходимо добавить достаточное количество влаги. Используйте ледяную воду, молоко или сливки, которые необходимо ввести в фарш постепенно, тщательно перемешивая. Это поможет фаршу стать более воздушным и придаст готовым котлетам нежную текстуру. Шеф-повар отмечает, что добавление небольшого количества соды (на кончике ножа) также способствует пышности котлет.

3. Техника приготовления

Техника приготовления также имеет большое значение. Формируйте котлеты мокрыми руками, чтобы избежать лишней плотности и дать фаршу «дышать». Обжаривайте котлеты на среднем огне до золотистой корочки с каждой стороны, а затем доведите до готовности под крышкой на медленном огне. Это поможет сохранить соки внутри котлет и обеспечит равномерное пропекание.

Следуя этим простым, но эффективным советам, вы сможете приготовить действительно вкусные и пышные котлеты, которые порадуют всех членов вашей семьи.

Самые свежие новости Казани — подписывайся на телеграм-канал most|Казань

Следующая новость ↓

Популярное

Новости Казани

18 часов назад

В перинатальном центре больницы №7 в Казани всплеск инфекции

Важное в РТ

20 часов назад

Везде и сразу: информация о ребрендинге Т2 появилась одновременно на 207 цифровых билбордах миллионника

дезинфекция от тараканов в квартире в люберцах

Новости Татарстана

20 часов назад

Татарстанцам 7 сентября обещают дождь

Гид по скидкам Казани

3 дня назад

Строим дом мечты: редакция отобрала ТОП материалы для строительства

массаж гуаша в новосибирске в Новосибирске

Новости Казани

день назад

В Казани 5 сентября отчим изнасиловал 12-летнюю падчерицу

Новости Казани

день назад

В Казани суд отправил в колонию бывшего коллектора за угрозы пенсионеру МВД

Новости Казани

18 часов назад

В Казани 6 сентября насмерть сбили человека: жуткие подробности

Новости Татарстана

день назад

В Татарстане легковушку смяло после ДТП с кроссовером, 3 человека пострадали

Новости Казани

22 часа назад

3 взрослых и ребёнок из Казани пострадали на сафари в Египте
Лонгриды
день назад

Спортсмены из Татарстана приняли участие в ТВ-шоу

Татарстан — это не только республика с богатой ...

Новости Татарстана

15 часов назад

7 партий Татарстана потратили на выборы около 73 млн рублей

Интересное в Казани

22 часа назад

Введен в эксплуатацию профинансированный Банком ДОМ.РФ жилой комплекс в Татарстане 

Новости Казани

19 часов назад

Арестовали на 1,5 месяца женщину, тётя которой умерла в пансионате

Новости Татарстана

19 часов назад

В Иннополисе со 2 по 4 октября пройдет 1-ый форум инноваций стран БРИКС
Детский омбудсмен Татарстана призвала создать о...
Новости Татарстана
17 часов назад

Детский омбудсмен Татарстана призвала создать общежития для студенческих семей

Новости Татарстана

20 часов назад

Альметьевск планирует увеличить численность населения до 400 тысяч

Новости Казани

21 час назад

Казанцу не дали зарядить телефон в магазине и он украл его у прохожего

Новости Казани

23 часа назад

В Казани мужчина пнул чужое авто и подрался с его владельцем
Все для школы: гайд по самому необходимому для ...
Гид по скидкам Казани
6 дней назад

Все для школы: гайд по самому необходимому для юных гениев в 2024 году
В Казани стали появляться шумозащитные экраны в...
Новости Казани
19 часов назад

В Казани стали появляться шумозащитные экраны возле домов и закрывать город