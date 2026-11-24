Продавец на маркетплейсе видит выручку каждый день, а прибыль — в лучшем случае раз в месяц, когда сведёт все отчёты. Между выручкой и прибылью стоит длинная цепочка расходов: комиссия площадки, логистика, хранение, возвраты, реклама, налог. Если не считать их по каждому товару отдельно, легко месяцами продавать позицию, которая только съедает оборот и деньги на закупку.

Юнит-экономика — способ увидеть это заранее. Разберём, из чего она складывается, где чаще всего прячется минус, как посчитать прибыль на единицу товара по шагам и что делать с убыточными позициями.

Что такое юнит-экономика

Юнит-экономика — это расчёт прибыли на одну проданную единицу товара. Не на весь магазин и не за месяц, а на конкретную продажу конкретного артикула. Такой расчёт отвечает на простой вопрос: зарабатываю ли я, когда покупатель заказывает этот товар, или теряю деньги.

Общая прибыль магазина может быть положительной, даже если часть ассортимента убыточна: прибыльные товары перекрывают убыточные. Поэтому смотреть только на итоговую цифру недостаточно. Убыточные позиции нужно найти и решить, что с ними делать.

Из чего складывается прибыль одной продажи

Формула выглядит так: цена продажи минус все расходы на единицу. Расходы обычно включают:

Себестоимость. Закупка, доставка до вашего склада, упаковка, маркировка.

Закупка, доставка до вашего склада, упаковка, маркировка. Комиссия площадки. Процент от цены, который зависит от категории товара.

Процент от цены, который зависит от категории товара. Логистика. Доставка до склада площадки и до покупателя, обработка отправления.

Доставка до склада площадки и до покупателя, обработка отправления. Хранение. Плата за место на складе, которая растёт, если товар лежит долго.

Плата за место на складе, которая растёт, если товар лежит долго. Возвраты. Обратная логистика и потери на товаре, который вернули.

Обратная логистика и потери на товаре, который вернули. Реклама. Расход на продвижение, поделённый на число продаж.

Расход на продвижение, поделённый на число продаж. Налог. По вашей системе налогообложения.

Если после вычета всех расходов результат меньше нуля, каждая новая продажа увеличивает убыток. Если близок к нулю — товар работает на оборот, но не на прибыль, и любое изменение тарифов переведёт его в минус.

Где чаще всего прячется минус

Дешёвые товары с дорогой логистикой

Логистика на маркетплейсе мало зависит от цены товара. Для недорогой позиции доставка может съедать почти всю наценку. Особенно это касается крупногабаритных и тяжёлых товаров с низкой ценой.

Высокий процент возвратов

Каждый возврат — это расход на обратную доставку и риск, что товар придётся списать. Если возвращают часто, эти расходы распределяются на выкупленные единицы и резко снижают прибыль.

Долгое хранение

Товар, который медленно продаётся, накапливает плату за хранение. Через несколько месяцев она может превысить наценку.

Реклама без контроля

Заказы есть, но расход на рекламу в пересчёте на одну продажу выше маржи. В отчёте это выглядит как рост продаж, а на деле — как рост убытка.

Акции и скидки

Участие в распродажах увеличивает продажи, но цена со скидкой может опуститься ниже точки безубыточности. Перед каждой акцией стоит проверить, остаётся ли товар в плюсе.

Пример расчёта по шагам

Возьмите цену, по которой товар реально продаётся после всех скидок и акций, а не цену в карточке. Вычтите себестоимость: закупку, доставку до своего склада, упаковку и маркировку. Вычтите комиссию за категорию и стоимость доставки покупателю по текущим тарифам. Учтите хранение: сколько в среднем товар лежит на складе и сколько это стоит. Добавьте долю возвратов: если из десяти заказов один возвращается, его обратная логистика ложится на девять выкупленных. Разделите расход на рекламу товара за месяц на число продаж за тот же месяц. Вычтите налог по вашей системе налогообложения.

То, что осталось, — прибыль с одной продажи. Удобно сразу посчитать и маржинальность: прибыль, делённую на цену. Она показывает, какой запас прочности есть у товара на случай роста тарифов или скидок.

Что делать с убыточными товарами

Не всегда такой товар нужно сразу снимать с продажи. Есть несколько рычагов:

Цена. Иногда достаточно поднять её на несколько процентов, если товар не самый дешёвый в выдаче.

Иногда достаточно поднять её на несколько процентов, если товар не самый дешёвый в выдаче. Схема поставки. Работа со склада площадки и со своего склада по-разному влияет на логистику.

Работа со склада площадки и со своего склада по-разному влияет на логистику. Реклама. Отключить кампании, которые не приносят заказов, и снизить ставки там, где расход выше маржи.

Отключить кампании, которые не приносят заказов, и снизить ставки там, где расход выше маржи. Карточка. Если причина в возвратах, часто помогает уточнить описание, размеры и фото.

Если причина в возвратах, часто помогает уточнить описание, размеры и фото. Закупка. Пересмотреть условия у поставщика или найти другого.

Если ни один вариант не выводит товар в плюс, его лучше распродать и освободить деньги и место на складе для позиций, которые зарабатывают.

Как часто пересматривать расчёт

Юнит-экономика — не разовая проверка. Её стоит пересчитывать, когда меняется хотя бы один из факторов: тарифы площадки, закупочная цена, схема поставки, рекламная стратегия. Полезно завести простое правило: раз в месяц смотреть весь ассортимент и отдельно — перед каждой крупной распродажей.

Особое внимание — новинкам. В первые недели у нового товара обычно высокая доля рекламы на единицу и мало отзывов. Его прибыль на старте может быть отрицательной, и это не всегда повод снимать позицию. Важно понимать, когда товар должен выйти в плюс, и проверить это в назначенный срок.

Как считать без многочасовых таблиц

Главная сложность юнит-экономики не в формуле, а в данных. Тарифы площадки меняются, комиссии обновляются, реклама и возвраты меняются каждую неделю. Расчёт, сделанный раз в полгода, быстро устаревает, а пересчитывать вручную десятки артикулов долго.

Юнит-экономика опирается на данные из отчётов кабинета. Агент собирает сведения о продажах, комиссиях и логистике. Себестоимость, налоговый режим и расходы на рекламу указывает продавец. Если расходов на рекламу пока нет в расчёте, агент помечает результат как неполный. По итогам видно, какие артикулы проверить в первую очередь.

Пересчитывать юнит-экономику стоит после каждого изменения тарифов площадки и перед крупными распродажами, когда цена падает сильнее обычного. Главное правило остаётся простым: решение о товаре принимается по прибыли на единицу, а не по выручке.