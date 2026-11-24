Юнит-экономика: как найти товары, которые продаются в минус
Продавец на маркетплейсе видит выручку каждый день, а прибыль — в лучшем случае раз в месяц, когда сведёт все отчёты. Между выручкой и прибылью стоит длинная цепочка расходов: комиссия площадки, логистика, хранение, возвраты, реклама, налог. Если не считать их по каждому товару отдельно, легко месяцами продавать позицию, которая только съедает оборот и деньги на закупку.
Юнит-экономика — способ увидеть это заранее. Разберём, из чего она складывается, где чаще всего прячется минус, как посчитать прибыль на единицу товара по шагам и что делать с убыточными позициями.
Что такое юнит-экономика
Юнит-экономика — это расчёт прибыли на одну проданную единицу товара. Не на весь магазин и не за месяц, а на конкретную продажу конкретного артикула. Такой расчёт отвечает на простой вопрос: зарабатываю ли я, когда покупатель заказывает этот товар, или теряю деньги.
Общая прибыль магазина может быть положительной, даже если часть ассортимента убыточна: прибыльные товары перекрывают убыточные. Поэтому смотреть только на итоговую цифру недостаточно. Убыточные позиции нужно найти и решить, что с ними делать.
Из чего складывается прибыль одной продажи
Формула выглядит так: цена продажи минус все расходы на единицу. Расходы обычно включают:
- Себестоимость. Закупка, доставка до вашего склада, упаковка, маркировка.
- Комиссия площадки. Процент от цены, который зависит от категории товара.
- Логистика. Доставка до склада площадки и до покупателя, обработка отправления.
- Хранение. Плата за место на складе, которая растёт, если товар лежит долго.
- Возвраты. Обратная логистика и потери на товаре, который вернули.
- Реклама. Расход на продвижение, поделённый на число продаж.
- Налог. По вашей системе налогообложения.
Если после вычета всех расходов результат меньше нуля, каждая новая продажа увеличивает убыток. Если близок к нулю — товар работает на оборот, но не на прибыль, и любое изменение тарифов переведёт его в минус.
Где чаще всего прячется минус
Дешёвые товары с дорогой логистикой
Логистика на маркетплейсе мало зависит от цены товара. Для недорогой позиции доставка может съедать почти всю наценку. Особенно это касается крупногабаритных и тяжёлых товаров с низкой ценой.
Высокий процент возвратов
Каждый возврат — это расход на обратную доставку и риск, что товар придётся списать. Если возвращают часто, эти расходы распределяются на выкупленные единицы и резко снижают прибыль.
Долгое хранение
Товар, который медленно продаётся, накапливает плату за хранение. Через несколько месяцев она может превысить наценку.
Реклама без контроля
Заказы есть, но расход на рекламу в пересчёте на одну продажу выше маржи. В отчёте это выглядит как рост продаж, а на деле — как рост убытка.
Акции и скидки
Участие в распродажах увеличивает продажи, но цена со скидкой может опуститься ниже точки безубыточности. Перед каждой акцией стоит проверить, остаётся ли товар в плюсе.
Пример расчёта по шагам
- Возьмите цену, по которой товар реально продаётся после всех скидок и акций, а не цену в карточке.
- Вычтите себестоимость: закупку, доставку до своего склада, упаковку и маркировку.
- Вычтите комиссию за категорию и стоимость доставки покупателю по текущим тарифам.
- Учтите хранение: сколько в среднем товар лежит на складе и сколько это стоит.
- Добавьте долю возвратов: если из десяти заказов один возвращается, его обратная логистика ложится на девять выкупленных.
- Разделите расход на рекламу товара за месяц на число продаж за тот же месяц.
- Вычтите налог по вашей системе налогообложения.
То, что осталось, — прибыль с одной продажи. Удобно сразу посчитать и маржинальность: прибыль, делённую на цену. Она показывает, какой запас прочности есть у товара на случай роста тарифов или скидок.
Что делать с убыточными товарами
Не всегда такой товар нужно сразу снимать с продажи. Есть несколько рычагов:
- Цена. Иногда достаточно поднять её на несколько процентов, если товар не самый дешёвый в выдаче.
- Схема поставки. Работа со склада площадки и со своего склада по-разному влияет на логистику.
- Реклама. Отключить кампании, которые не приносят заказов, и снизить ставки там, где расход выше маржи.
- Карточка. Если причина в возвратах, часто помогает уточнить описание, размеры и фото.
- Закупка. Пересмотреть условия у поставщика или найти другого.
Если ни один вариант не выводит товар в плюс, его лучше распродать и освободить деньги и место на складе для позиций, которые зарабатывают.
Как часто пересматривать расчёт
Юнит-экономика — не разовая проверка. Её стоит пересчитывать, когда меняется хотя бы один из факторов: тарифы площадки, закупочная цена, схема поставки, рекламная стратегия. Полезно завести простое правило: раз в месяц смотреть весь ассортимент и отдельно — перед каждой крупной распродажей.
Особое внимание — новинкам. В первые недели у нового товара обычно высокая доля рекламы на единицу и мало отзывов. Его прибыль на старте может быть отрицательной, и это не всегда повод снимать позицию. Важно понимать, когда товар должен выйти в плюс, и проверить это в назначенный срок.
Как считать без многочасовых таблиц
Главная сложность юнит-экономики не в формуле, а в данных. Тарифы площадки меняются, комиссии обновляются, реклама и возвраты меняются каждую неделю. Расчёт, сделанный раз в полгода, быстро устаревает, а пересчитывать вручную десятки артикулов долго.
Юнит-экономика опирается на данные из отчётов кабинета. Агент собирает сведения о продажах, комиссиях и логистике. Себестоимость, налоговый режим и расходы на рекламу указывает продавец. Если расходов на рекламу пока нет в расчёте, агент помечает результат как неполный. По итогам видно, какие артикулы проверить в первую очередь.
Пересчитывать юнит-экономику стоит после каждого изменения тарифов площадки и перед крупными распродажами, когда цена падает сильнее обычного. Главное правило остаётся простым: решение о товаре принимается по прибыли на единицу, а не по выручке.
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