Специалисты по кибербезопасности обнаружили в России и Белоруссии вредоносное ПО RatHat. Программа использует искусственный интеллект, чтобы приспосабливаться к особенностям прошивок смартфонов на базе Android. Об этом рассказали в компании F6.

RatHat маскируется под приложение с интерфейсом социальной сети. После установки программа способна получать доступ к экрану устройства, камере и микрофону. Такие возможности могут использоваться для сбора конфиденциальных сведений, включая данные банковских карт.

Главная особенность трояна — адаптация к конкретной версии прошивки Android с помощью технологий искусственного интеллекта. Это позволяет вредоносному ПО подстраиваться под разные устройства и повышает вероятность его распространения за пределами одной страны.

По информации экспертов, особую осторожность следует соблюдать пользователям финансовых сервисов. Внешне приложение выглядит привычно и может не вызвать подозрений, что увеличивает риск его установки на смартфон, сообщает "Самара Онлайн 24".