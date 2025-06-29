Вечером раскладываю дармовое средство — утром все муравьи разбежались: ловкие дачники берут крыши от бутылок и заполняют только этим — агроном подтвердил
kasheloff.ru
Летом муравьи начинают свою активную охоту. Они строят муравейники, разрушают почву, разносят тлю и уносят с участка все предметы, которые плохо лежат — от ягод до семян.
Реагировать на их присутствие нужно вовремя, и для этого не всегда стоит использовать химические препараты.
Опасности, которые часто игнорируют
Эксперт Людмила Шубина напоминает, что муравьи представляют собой не только неудобство, но и реальную угрозу для урожая. В особенности это касается таких проблем, как:
распространение тли (муравьи защищают её ради сладких выделений),
повреждения корней растений,
заражение грядок и теплиц.
Борьба с муравьями эффективнее всего на начальной стадии, пока их колонии не стали слишком большими.
Использование химии — только в крайнем случае
Хотя на рынке есть мощные инсектициды, агрономы рекомендуют сначала использовать более безопасные методы. Один из них — проверенная народная приманка с борной кислотой.
Рецепт приманки с борной кислотой
Для приготовления приманки возьмите:
1 чайную ложку борной кислоты (продаётся в аптеке),
100 граммов варенья, мёда или сладкого фарша.
Смешайте все ингредиенты и распределите полученную смесь по крышечкам или блюдцам, разместив их рядом с муравейниками или на пути муравьёв.
Как работает приманка
Преимущество этого метода в том, что приманка действует медленно:
муравьи переносят её в гнездо,
заражают матку и личинок,
и через несколько дней вся колония погибает.
Метод эффективен, не загрязняет почву и не отпугивает муравьёв.
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