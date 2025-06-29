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Вечером раскладываю дармовое средство — утром все муравьи разбежались: ловкие дачники берут крыши от бутылок и заполняют только этим — агроном подтвердил

Летом муравьи начинают свою активную охоту. Они...

kasheloff.ru

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Летом муравьи начинают свою активную охоту. Они строят муравейники, разрушают почву, разносят тлю и уносят с участка все предметы, которые плохо лежат — от ягод до семян.

Реагировать на их присутствие нужно вовремя, и для этого не всегда стоит использовать химические препараты.

Опасности, которые часто игнорируют

Эксперт Людмила Шубина напоминает, что муравьи представляют собой не только неудобство, но и реальную угрозу для урожая. В особенности это касается таких проблем, как:

  • распространение тли (муравьи защищают её ради сладких выделений),

  • повреждения корней растений,

  • заражение грядок и теплиц.

Борьба с муравьями эффективнее всего на начальной стадии, пока их колонии не стали слишком большими.

Использование химии — только в крайнем случае

Хотя на рынке есть мощные инсектициды, агрономы рекомендуют сначала использовать более безопасные методы. Один из них — проверенная народная приманка с борной кислотой.

Рецепт приманки с борной кислотой

Для приготовления приманки возьмите:

  • 1 чайную ложку борной кислоты (продаётся в аптеке),

  • 100 граммов варенья, мёда или сладкого фарша.

Смешайте все ингредиенты и распределите полученную смесь по крышечкам или блюдцам, разместив их рядом с муравейниками или на пути муравьёв.

Как работает приманка

Преимущество этого метода в том, что приманка действует медленно:

  • муравьи переносят её в гнездо,

  • заражают матку и личинок,

  • и через несколько дней вся колония погибает.

Метод эффективен, не загрязняет почву и не отпугивает муравьёв.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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