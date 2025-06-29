Вечером раскладываю дармовое средство — утром все муравьи разбежались: ловкие дачники берут крыши от бутылок и заполняют только этим — агроном подтвердил

Летом муравьи начинают свою активную охоту. Они строят муравейники, разрушают почву, разносят тлю и уносят с участка все предметы, которые плохо лежат — от ягод до семян.

Реагировать на их присутствие нужно вовремя, и для этого не всегда стоит использовать химические препараты.

Опасности, которые часто игнорируют

Эксперт Людмила Шубина напоминает, что муравьи представляют собой не только неудобство, но и реальную угрозу для урожая. В особенности это касается таких проблем, как:

распространение тли (муравьи защищают её ради сладких выделений),

повреждения корней растений,

заражение грядок и теплиц.

Борьба с муравьями эффективнее всего на начальной стадии, пока их колонии не стали слишком большими.

Использование химии — только в крайнем случае

Хотя на рынке есть мощные инсектициды, агрономы рекомендуют сначала использовать более безопасные методы. Один из них — проверенная народная приманка с борной кислотой.

Рецепт приманки с борной кислотой

Для приготовления приманки возьмите:

1 чайную ложку борной кислоты (продаётся в аптеке),

100 граммов варенья, мёда или сладкого фарша.

Смешайте все ингредиенты и распределите полученную смесь по крышечкам или блюдцам, разместив их рядом с муравейниками или на пути муравьёв.

Как работает приманка

Преимущество этого метода в том, что приманка действует медленно:

муравьи переносят её в гнездо,

заражают матку и личинок,

и через несколько дней вся колония погибает.

Метод эффективен, не загрязняет почву и не отпугивает муравьёв.