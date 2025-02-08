Новости России
· 16+ · Полина Модестова

«Вам чек нужен?» Выяснилось: в супермаркетах не просто так постоянно задают один и тот же вопрос

В российских супермаркетах всё чаще можно услыш...

kprf-kchr.ru

Подписаться в Telegram

В российских супермаркетах всё чаще можно услышать вопрос от кассиров: «Чек нужен?» Это не простая формальность, а знак глубоких изменений в ритейле, связанных с удобством, экономией ресурсов и налоговыми вопросами.

Экономическая выгода от отказа от бумажных чеков

Стоимость чековой бумаги растёт, что делает печать бумажных чеков все менее выгодной для ретейлеров. К тому же, кассовые аппараты, регулярно выпускающие бумажные чеки, требуют дополнительного обслуживания. Многие крупные торговые сети, такие как «Лента» и «Пятёрочка», уже осознали экономические преимущества перехода на электронные чеки, которые сокращают расходы на бумагу и обслуживание оборудования.

Ускорение обслуживания и сокращение очередей

Электронные чеки позволяют ускорить процесс обслуживания на кассах. Если покупатель отказывается от печатного чека, кассир может моментально переключиться на следующего клиента, что значительно сокращает время ожидания в очередях и повышает общую эффективность работы супермаркета.

Экологические аспекты отказа от бумажных чеков

С точки зрения экологии, отказ от бумажных чеков также имеет свои преимущества. Экономия на бумаге помогает уменьшить вырубку деревьев и снизить воздействие на окружающую среду. Многие торговые сети активно используют этот аргумент в своих маркетинговых кампаниях, подчеркивая свою заботу о природе.

Потенциальные риски для налоговой прозрачности

Однако не все последствия перехода на электронные чеки положительны. Некоторые эксперты выражают опасения, что отказ от бумажных документов может упростить для недобросовестных ритейлеров возможность уклонения от уплаты налогов, так как электронные чеки легче подделать или вовсе не регистрировать в налоговой службе.

Права потребителей и защита их интересов

Для защиты прав потребителей важно сохранять доступ к чекам, так как они служат подтверждением покупки и необходимы при возврате товара или решении спорных вопросов с продавцом. ФНС России предлагает использовать приложение «Мои чеки», которое позволяет быстро проверить подлинность чека.

В заключение, переход на электронные чеки является неизбежным процессом, однако важно соблюдать баланс между инновациями и защитой прав потребителей. Всем покупателям рекомендуется внимательно относиться к получению чеков, особенно если это связано с дорогими покупками или товаром длительного пользования.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

Читайте также:

Следующая новость ↓

Популярное

Не у нас

день назад

Жуткие черные саркофаги из Антарктиды напугали ученых

Интересное в Казани

час назад

Огонь, уют или эксперименты? Как пицца-сердце раскрывает правду об отношениях казанцев

сэс сайт

Новости Казани

7 часов назад

Трупы 4 студентов нашли в съемной казанской квартире

Интересное в Казани

3 дня назад

Топ-5 ошибок казанцев при выборе электрики: рассказываем, как не допустить трагедии

установка windows 10 на ноутбук цена в Москве

Не у нас

день назад

Daily Mail: США накроет цунами и 9-балльное землетрясение

Не у нас

день назад

Будут мегацунами: Ученые предупредили о страшной опасности будущего

Не у нас

день назад

Родные мэра Бугульмы объяснили имущество на 121 млн, которое нашли у его семьи

Новости Казани

4 часа назад

Казанский врач признан виновным в гибели пациента

Не у нас

день назад

Не больше 150: ученые хотят продлить предельный возраст жизни человека
Новости Казани
9 часов назад

В Казани остановился рост цен на вторичное жилье

По словам ведущего аналитика «Этажей» Александр...

Новости Казани

28 минут назад

В Казани в ДТП пострадал человек

Интересное в Казани

час назад

«Сын отказывается лечить зубы и сбегает. Как быть?»: детский стоматолог из Казани объяснила, как «подружить» ребенка с врачом

Не у нас

час назад

Ученые назвали первую болезнь, которая «подкашивала» здоровье еще древних людей

Не у нас

час назад

Были завершены испытания импланта, который способен вернуть зрение
В Татарстане ожидаются морозы до -18 градусов
Не у нас
2 часа назад

В Татарстане ожидаются морозы до -18 градусов

Новости Казани

2 часа назад

2 школьницы отравились неизвестным веществом во "Вкусно — и точка" в Казани

Новости Татарстана

2 часа назад

В Татарстане рассказали, кто получит максимальный размер материнского капитала

Новости Казани

3 часа назад

Ильсур Метшин: «На рынке Казани фиксируется переизбыток блатных профессий»
Здоровый старт: редакция собрала всё, что помож...
Гид по скидкам Казани
5 дней назад

Здоровый старт: редакция собрала всё, что поможет прийти в форму и зарядиться энергией