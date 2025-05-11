В Татарстане 11 мая ожидаются дожди и грозы

В воскресенье, 11 мая, на территории Татарстана ожидается ненастная погода. По данным Гидрометцентра РТ, в течение дня пройдут кратковременные дожди, местами возможны грозы.

Ветер сменит направление с юго-восточного на юго-западный, его скорость составит 6–11 м/с, местами порывы достигнут 15–17 м/с.

Температура воздуха по республике останется в пределах +12…+17 градусов. В Казани будет немного прохладнее — около +13…+15.

Метеорологи предупреждают жителей республики о возможном ухудшении погодных условий и советуют учитывать это при планировании завершения праздничных выходных.