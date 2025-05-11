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В Татарстане 11 мая ожидаются дожди и грозы

11 мая в Татарстане ожидаются дожди и грозы, по...

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В воскресенье, 11 мая, на территории Татарстана ожидается ненастная погода. По данным Гидрометцентра РТ, в течение дня пройдут кратковременные дожди, местами возможны грозы.

Ветер сменит направление с юго-восточного на юго-западный, его скорость составит 6–11 м/с, местами порывы достигнут 15–17 м/с.

Температура воздуха по республике останется в пределах +12…+17 градусов. В Казани будет немного прохладнее — около +13…+15.

Метеорологи предупреждают жителей республики о возможном ухудшении погодных условий и советуют учитывать это при планировании завершения праздничных выходных.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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