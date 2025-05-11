Ученые нашли на островах Карибского моря два новых вида крокодилов

Учёные из Университета Макгилла совместно с мексиканскими специалистами открыли два ранее неизвестных вида крокодилов. Необычные популяции были найдены на островах Косумель и Банкочинчорро в Карибском море. До сих пор считалось, что в этом регионе обитает лишь американский крокодил, но новое исследование опровергло это представление.

Генетический анализ, а также анатомическое сравнение черепов показали: островные популяции являются генетически обособленными и представляют собой отдельные виды. Открытие подтвердили в пресс-службе McGill University.

Несмотря на научную ценность, новые виды находятся под угрозой исчезновения. Их популяции крайне малы, а среда обитания ограничена и уязвима к внешнему воздействию. Угрозу представляют активное строительство и растущий поток туристов.

Исследователи призывают к срочным мерам охраны: необходим контроль за освоением территорий, снижение антропогенной нагрузки и постоянный мониторинг численности крокодилов. Без этого уникальные виды могут исчезнуть, так и не став частью глобальной зоологической картины.